El Gobierno critica que Torra aliente a una "vía sangrienta" aludiendo a la "vía eslovena" y afea su actitud ante los CDR

Publicada el 10/12/2018 a las 11:20 Actualizada el 10/12/2018 a las 11:37

"Lo normal, leal y constitucional" es que Sánchez y Torra se reúnan

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones en las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo , ha considerado este lunes que el presidente catalán, Quim Torra , ha alentado a unaen relación a su planteamiento sobre la "vía eslovena" para Cataluña y ha criticado su actitud ante los incidentes protagonizados por los CDR.En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, Calvo ha señalado que Torra no puede seguir creandoporque su actitud es la contraria a la obligación que tiene como cargo público.Carmen Calvo ha mostrado su preocupación por la actitud del presidente catalán ante los incidentes que se han vivido en Cataluña con los CDR, ya que no puede decir a los cuerpos de seguridad que"Eso es lo contrario a lo que tiene que hacer un cargo público, que tiene quey a la resolución de los problemas", ha indicado antes de lamentar que Torra "no sabe ni de lejos cuál es su posición estatutaria ni constitucional".De otro lado, Carmen Calvo ha manifestado que "lo normal, lo leal y lo constitucional" es que el presidente de Cataluña, Quim Torra,con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , con motivo de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona.Calvo ha manifestado que en la reunión que mantuvieron Torra y Sánchez en julio en la Moncloa, el presidente catalán invitó al jefe del Ejecutivo español a acudir a Cataluña., ha indicado Calvo, quien ha querido dejar claro que el presidente acepta la constitución de punta a cabo.Ha defendido la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, como ya se hizo en Sevilla y se hará en otras ciudades de España, y ha recalcado quees que ambos presidentes se reúnan. Ha apuntado que por Sánchez no va a ser que no se vean.La vicepresidenta ha indicado que Torra es muy libre de decidir si se quiere reunir o no con Sánchez, pero el