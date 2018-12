Publicada el 13/12/2018 a las 20:40 Actualizada el 13/12/2018 a las 21:43

El Congreso rechaza el resto de enmiendas

El PP, Unidos Podemos, Compromís, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria han avalado en el Congreso que las empresas no deban rendir cuentas en sus estados de información no financieray los impuestos pagados sobre beneficios obtenidos. Fuentes de Compromís explicaron aque su voto se debió "a un error", mientras que Unidos Podemos no respondió a las preguntas de este periódico.Así, estas formaciones han respaldado este jueves en el Pleno del Congreso la supresión de este nivel de detalle en la nueva ley de información no financiera que deben aportar las empresas, tal y como había acordado el Senado a partir de una enmienda del PP. En la votación celebrada este jueves en el Pleno del Congreso,de que esa enmienda prosperase, pero han sido derrotados. Por su parte, Ciudadanos y EH Bildu han optado por abstenerse.Otras de las enmiendas avaladas por la Cámara baja pasan por la inclusión en los estados de información no financiera de las empresas y en sus informes de gestión una mención expresa a las personas con discapacidad y accesibilidad universal y que este informe se presente como punto separado del orden del día a la hora de su aprobación en la Junta General de accionistas.Sin embargo, el Congresode la ley, que contenía los aspectos de los que deben rendir cuentas las empresas, acerca de cuestiones medioambientales, laborales, de igualdad o su relación con el consumidor. Todos los grupos han votado en contra del PP, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria para rechazar los cambios introducidos en la Cámara alta en este aspecto, que limitaban la exigencia de detalle en varias cuestiones, según informa Europa Press.Algunos aspectos que quedaron excluidos en la ley y que el Congreso ha recuperado en la votación de este jueves son la distribución por modalidades de contratos, el promedio de contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial suscritos, el número de despidos, la brecha salarial, la remuneración media y la de los consejeros y directivos, incluyendo retribución variable, dietas, indemnizaciones o planes de pensión.Asimismo, también permanecen el número de horas de, medidas dirigidas a facilitar la conciliación y "fomentar el ejercicio responsable" por parte de ambos progenitores, la implantación de políticas de desconexión laboral, el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas.