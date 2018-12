Publicada el 14/12/2018 a las 14:53 Actualizada el 14/12/2018 a las 17:02

La ministra portavoz, Isabel Celaá , situó este viernes los preparativos de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona la semana que viene en el terreno de la más absoluta normalidad después de que el Govern de Cataluña hayade la reunión.El Ejecutivo tiene toda la confianza en quey “suponemos que todo el mundo cumplirá con su deber”.Celaá evitó concretar si existe alguna posibilidad de que la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y Quim Torra, ofrecida esta mañana por el Gobierno, se celebre en un formato ampliado, como pretende la Generalitat, pero sí recordó con vehemencia que, sin ministros.“Corresponde al anfitrión comportarse según los usos y costumbres”, subrayó la ministra. “; es un Consejo de Ministros que se celebra en un lugar del territorio”, zanjó en respuesta a los periodistas que le preguntaron acerca de la posibilidad de atender las peticiones de Torra.Lo normal en estos casos, explicó Celaá, es que no haya ministros ni consejeros presentes. Tal y como ocurrió en Andalucía hace varias semanas. “El formato habitual es aquel en el que el presidente de la comunidad es el anfititrión y hay una oportunidad” de mantener una reunión con”.Por el mismo motivo, e igual que sucedió en julio cuando Sánchez recibió a Torra en la Moncloa, no hay ninguna limitación de temas. Entonces “nadie delimitó las posibilidades de temas” que se pudieran tocar, “no hay censura previa”., que no es otro que el diálogo dentro de la Constitución, entre catalanes y dentro de la Constitución”. Porque la “posición del Gobierno sigue siendo “que los catalanes dialoguen entre sí”. Ese “es el objetivo más importante. Salvaguardar la convivencia y llegar a acuerdos entre nacionalistas y no nacionalistas”. Y “”.