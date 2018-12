Unidos Podemos afirma que apoyó por error que las empresas puedan ocultar dónde logran sus beneficios y pedirá anular la votación

Publicada el 14/12/2018 a las 13:28 Actualizada el 14/12/2018 a las 14:26

El pasado jueves, Unidos Podemos y Compromís unieron sus votos al PP, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria para aprobar en el Congreso que las empresas no deban rendir cuentas del detalle anualmente de los beneficios obtenidos país por país y los impuestos pagados sobre beneficios obtenidos. La coalición valencianista aclaró pocas horas después que su voto a favor de esa enmienda –propuesta por el PP– se debió a un error, y este martes, Unidos Podemos confirmó aque. No obstante, fuentes de Podemos achacan el error a que se cambió en varias ocasiones a última hora el orden de las votaciones y afirman, además, que esa enmienda no tenía siquiera que votarse en la sesión de este jueves porque ya había sido rechazada por el Congreso.Estas mismas fuentes achacan el error a la "caótica" situación creada por los cambios en el plan de votaciones y explican que, tras el pleno y una vez conscientes de su equivocación, se reunieron con los letrados del Congreso para analizar la situación. Según Unidos Podemos,con la inclusión de esta enmienda a la nueva ley de información no financiera entre las que se debían votar, por lo que –aseguran estas fuentes– se comprometieron a recomendar a la Mesa del Congreso, que se reunirá el próximo martes, que se anule la controvertida votación, que salió adelante pese a los votos en contra de PSOE, ERC, PDeCAT y PNV.Las fuentes de Unidos Podemos consultadas insisten en que la coalición morada está frontalmente en contra de que las empresas puedan omitir en sus estados de información no financiera el detalle de los beneficios obtenidos país por país y los impuestos pagados sobre beneficios obtenidos. No obstante, para que la votación de la enmienda termine anulándose –algo muy poco habitual, incluso cuando hay diputados que se equivocan en el sentido de su voto–, la Mesa tendría que aprobarlo por mayoría, y eso implica quea los de PSOE y Unidos Podemos en el órgano. Este jueves, el partido naranja se abstuvo en la votación de la enmienda.El jueves, el Congreso sí que rechazó el resto de enmiendas al artículo de la nueva ley de información no financiera, que contiene los aspectos de los que deben rendir cuentas las empresas en relación a cuestiones medioambientales, laborales, de igualdad o su relación con el consumidor.del PP, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria para rechazar los cambios introducidos en el Senado para limitar la exigencia de detalle en varios temas.