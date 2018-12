Publicada el 15/12/2018 a las 15:37 Actualizada el 15/12/2018 a las 16:30

La defensa de las pensiones actuales y "las de generaciones venideras"

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha programado para este sábado, 15 de diciembre, movilizaciones por todo el paíspor la que tiene convocadas. Bajo el lema "Nuestro Futuro", la organización ha convocado otras manifestaciones y marchas en capitales de provincia y pequeñas localidades de todo el país, con convocatorias en las que además llama a emular las movilizaciones de los chalecos amarillos de Francia.Con esta convocatoria a nivel nacional, la coordinadora ha mostradoque "financian los pobres para que los disfruten los ricos","diseñados claramente contra el sistema públicos"que "vacían de contenido nuestro sistema público de pensiones".En, la marcha, prevista para las 18.00 horas, arranca en la Plaza de Cibeles y discurre por la calle Alcalá hasta la Puerta del Sol.En València, durante la marcha que ha comenzado sobre las 11.30 horas en la plaza San Agustín, se ha reclamado unas "pensiones justas presentes, pero sobre todo, futuras" y una derogación de la reforma de pensiones de 2011 de Zapatero y de la reforma laboral de 2013 de Rajoy. La mayoría de los participantes en la protesta han vestido chalecos amarillos como "emulación de los franceses". Durante el recorrido, la manifestación ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leerAsí lo ha expresado a los medios Ramón Pérez, uno de los portavoces y miembro de la coordinadora estatal, quien ha pedido a los más jóvenes que "se den cuenta del futuro que les espera y les acompañen en la calle". "Nosotros defendemos ya no solo nuestras pensiones, sino las futuras", ha reivindicado. Bajo este prisma, el portavoz ha lamentado "tener que reconocer que". "Los españoles tenemos que darnos cuenta de que tenemos que salir a la calle porque es la única solución", ha sentenciado.En Santander,y que éstas queden "blindadas en la Constitución" para que "ningún gobierno pueda tomar decisiones en contra de los pensionistas y las pensiones". La movilización ha transcurrido desde la calle Marqués de la Hermida hasta la plaza del Ayuntamiento.El portavoz de la Coordinadora cántabra, Gonzalo Barredo, ha señalado que, porque "hasta ahora no hemos conseguido más que un índice teórico para la revalorización de las pensiones". "Nosotros lo que defendemos es que la pensión mínima sea de 1.080 euros, que sea la Constitución la que blinde las pensiones y que sean los Presupuestos Generales del Estado los que tengan la obligación de abonar las pensiones", ha enfatizado Barredo.Todo ello para quey que sean las leyes las que protejan a los pensionistas", de forma que "ningún gobierno pueda tomar decisiones en contra de los pensionistas y las pensiones" ni quitarles "los derechos que nos han asistido siempre".Además, la Coordinadora también ha hecho, en concreto que "compense" las pensiones mínimas del Estado, que son principalmente las de viudedad, "hasta que alcancen el salario mínimo interprofesional", así como que a las pensiones más bajas que no alcancen el SMI "tengan garantizado los suministros básicos (agua, gas, luz y teléfono). Esto, según ha señalado Barredo, se lo ha solicitado la Coordinadora al, a quien ha entregado un documento con una moción para que el Parlamento apruebe estas medidas. Medidas que la Coordinadora quiere que vayan ya recogidas en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2019, que se someterán a la votación del Pleno el próximo jueves, 20 de diciembre, y, por ello, ha convocado una concentración frente a la Cámara regional para ese día, de 12.00 a 14.00 horas.El Movemento en Defensa das Pensións (Modepen) también se ha sumado a la convocatoria unitaria en toda España, con una manifestación en A Coruña para denunciar "las presiones para privatizar el sistema de jubilación" y paraVarios centenares de personas -alrededor de 400, según fuentes de Modepen- se han concentrado en el Obelisco, en una manifestación con la que. Pero no van a parar aquí. Han anunciado que volverán en enero "con fuerzas renovadas" para que "los políticos, la justicia y los poderes económicos, que carecen de dignidad y vergüenza, no sigan robando las pensiones públicas, la sanidad, la educación... y otros derechos y libertades que tanto esfuerzo costó conseguir".Una de las integrantes de Modepen, Paz Alonso, ha sido la encargada de leer el manifiesto, con el que: "Cada día seremos más, nos tendrán enfrente cada vez que intente arrebatarnos lo que es nuestro". "Somos mayores, pero no tontos", ha añadido. Alonso ha señalado la "amenaza al sistema público de pensiones" y se ha referido a "los efectos de la reforma de 2011 de Zapatero", a la no derogación de la reforma de 2013 de Rajoy "que amenaza con hacer las pensiones más míseras cuanto más se vive", o "el cómputo anual de 25 años y la amenaza latente de que se tome toda la vida laboral para el cálculo de la base reguladora".En su convocatoria, la coordinadora indica que el objetivo de las protestas es. "Nos preocupa sobre todo el sistema público de pensiones a medio y largo plazo", asegura la organización. Asimismo, también denuncian la "visible degradación y pérdida de derechos y libertades en todos los aspectos que la sociedad en general está sufriendo", que además considera "significativo" tengan lugar "cuando se dispone de más medios económicos que nunca".Por todo ello, la Coordinadora ha realizado un llamamiento a los ciudadanos y los movimientos sociales para que, "emulando a los vecinos franceses", frenar "la degradación de derechos y libertades" que considera se registra desde hace al menos diez años. Así, llama a los ciudadanos a manifestarse "contra los ataques a las pensiones", pero, entre otros objetivos.