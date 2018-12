El juicio por el 'caso ERE' llega este lunes a su final tras más de un año y 150 sesiones

Publicada el 17/12/2018 a las 10:26 Actualizada el 17/12/2018 a las 10:43

El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla desde el 13 de diciembre de 2017 y que ha sentado en el banquillo de los acusados a, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves José Antonio Griñán , en lo que se ha denominado la pieza política de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares, llega este lunes a su final.Al menos esa es la previsión que hacen casi todas las partes, incluyendo el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, pues este lunesel abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera y expondrá --y finalizará-- el suyo el letrado del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano.Será entonces cuando la Sala proceda a llamar a cada uno de los 21 acusados --el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa fue excluido por las acusaciones en las conclusiones definitivas-- por si éstos quisieran hacer uso de su, aunque no parece que muchos de ellos vayan a ejercer este derecho.El pasado jueves, 13 de diciembre, el juicio por el procedimiento específico de concesión de las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis durante toda una década cumplía un año de celebración, alcanzando ese mismo día. Y lo hizo con el desarrollo del informe final del abogado José Manuel Herrera, que defiende a Viera, que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por unEl propio abogado terminó su intervención el pasado jueves indicando al tribunal que aún le restaba para dar por concluido su informe final una hora, por lo que será el encargado de abrir la sesión de este lunes.Herrera está centrando su informe en la indefensión causada a Viera en este procedimiento, entre otras cuestiones, por lasy por no haber traído al proceso a los 6.000 beneficiarios de las ayudas de los ERE para contrastar las cantidades defraudadas, pues ha quedado "probado" que no todos los fondos fueron destinados a fines ilícitos, más bien sólo "un porcentaje mínimo".Además, ha alertado del "laberinto procesal" creado por la Fiscalía en la causa con múltiples procedimientos, y en los que acusa a los ex altos cargos por las mismas cantidades presuntamente malversadas, quey que ha tenido "el fin ilegítimo de asegurarse un resultado de acuerdo con su escrito de acusación", esto es, la condena de los encausados.El abogado, que ha expuesto la legalidad de las ayudas al amparo de la, ha defendido la actuación del exconsejero de Empleo.Una vez que finalice Herrera será el turno de la última defensa. En este caso, el abogado José María Mohedano procederá a desarrollar el informe en la defensa de Antonio Lozano, al que se le acusa dey para el que piden las acusaciones unaTodo parece indicar que el abogado terminará su informe en la sesión de este lunes y después los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra, quedando entonces el juicio visto para sentencia. No obstante y atendiendo a lo extenso de muchos de los informes presentados por los letrados de los encausados no sería ninguna sorpresa que hubiera que esperar al martes paradel caso ERE.