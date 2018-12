Casado dice que Torra busca una "guerra civil" y Sánchez le recuerda lo "callado" que estaba cuando gobernaba Rajoy

Publicada el 19/12/2018 a las 10:07 Actualizada el 19/12/2018 a las 10:19

Casado destaca lo que dice la Fiscalía

Sánchez le acusa de "oposición autoritaria"

El líder del PP, Pablo Casado , ha asegurado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Quim Torra , lo que "quiere es" en Cataluña y ha recriminado a Pedro Sánchez que le plantee hacer una "comisión como si fuera un Estado independiente" en vez deen el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona, según ha informado Europa Press.En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el jefe del Ejecutivo ha espetado a Casado que. Además, ha recriminado al presidente de los conservadores lo "callado" que estaba el año pasado cuando gobernaba Mariano Rajoy y se producían también protestas y cortes de autopistas por los independentistas.Así, Sánchez ha recordado que en marzo del año pasado se cortaron "el norte y el sur de Cataluña" con la AP-7 y la AP-2 y ha destacado que tanto Mariano Rajoy como su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,"Nosotros, al contrario, le hemos requerido a la Generalitat de Cataluña", ha resaltado, en alusión al corte de la autopista AP-7 durante más de 15 horas por parte de los CRD que se produjo hace diez días.El jefe del Ejecutivo ha señalado que entonces, con el PP en Moncloa,. "Ésa es la diferencia entre ustedes y nosotros. A nosotros nos preocupa la movilidad y seguridad de los ciudadanos en Cataluña. Y el PP cuando está en el Gobierno bien que no polemiza y cuando está en la oposición reprochar al Gobierno cuál es su actitud", ha enfatizado.El líder del PP ha subrayado que la Fiscalía ha dejado claro que lo que ocurrió en Cataluña es. El Ministerio Público pidió este martes que se juzgue a los acusados del procés en el Tribunal Supremo porque sus acciones supusieron unDicho esto, Casado ha recriminado a Sánchez que estécon el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quién, a su juicio, no está "equilibrado" por querer un "derramamiento de sangre" y una "guerra civil" en Cataluña y llamar "carroñeros y víboras" a los españoles. De hecho, el presidente catalán ha anunciado una querella contra el líder del PP por llamarle "desequilibrado".Además, ha criticado que Sánchez ofrezca a los independentistas impulsar un nuevo Estatuto catalán que aprobarán luego las Cortes, en línea con lo que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall., ha proclamado.Por todo eso, ha pedido una vez más a Sánchezen Cataluña aprovechando la reunión del Consejo de Ministros que se celebra este viernes en Barcelona. Y mientras tanto, si no da ese paso, le ha exigido que tome el control de los Mossos., ha espetado al jefe del Ejecutivo.En su réplica, el presidente del Gobierno ha acusado a Casado de llevar a cabo una "oposición autoritaria" tanto en la forma porquecomo en la forma porque "patrimonializa" algo que es de todos, como la Constitución.En este sentido, Sánchez ha criticado que el líder de los conservadores con esa actitud esté practicando ", no resolver los conflictos, sino enquistarlos" y le ha pedido de nuevo que abandone esa posición autoritaria.