Bárcenas dice que los papeles de 'Kitchen' eran sobre la financiación de la campaña de Cospedal y alguien lo ocultó

Publicada el 21/12/2018 a las 12:46 Actualizada el 21/12/2018 a las 13:26

El extesorero del PPha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que los papeles y anotaciones que presuntamente le sustrajo su chófer, Sergio Ríos, como confidente policial en la llamada operación Kitchen, versaban sobre la financiación de la campaña electoral de la expresidenta de Castilla La Mancha y ex vicesecretaria general del partido,y que si no están en la causa, es porque alguien quiso ocultarlo.Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, han prestado declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga la presunta caja B del Partido Popular. El interrogatorio ha versado sobre esa operación policial en la que habría estado involucrado el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo y por la que se, Sergio Ríos, con fondos reservados, para que les sustrajese documentación comprometedora para el PP que él tendría en su poder.Según han explicado a los medios fuentes presentes en la declaración, Bárcenas, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha explicado que no era consciente de que se le habían sustraído aquellos papeles, que ha descrito como "anotaciones" y que no constaban en la causa, ya que conforme ha apuntado, su intención fue, que recibió una serie de carpetas de mano de su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño.En esos papeles, de acuerdo a las mismas fuentes, había anotaciones manuscritas que Rosalía Iglesias –que ha reconocido su letra escrita "rápida"– tomaba en sus encuentros con Bárcenas en prisión, donde le trasladaba preguntas de su abogado, pero también notas del propio extesorero y entre ellas, material relativo a la financiación de campaña de María Dolores de Cospedal en Toledo a cargo de Sacyr, una acusación que él yaTambién consta en esa documentación una anotación sobre un pago de 300.000 euros del expresidente de OHL,, que ya apareció como presunto donante del PP en la investigación sobre la financiación irregular del partido y que viene negando este tipo de actividades.Bárcenas asegura que él incluyó esos papeles en la documentación que aportó a la causa a través de su abogado y sólo se explica que el juez no los tenga porque se hubieran traspapelado o porque alguienCon todo, señala que el chófer, de quien ahora dice que fue contratado por el Ministerio del Interior para espiarle, tuvo que ser la persona que le sustrajo la documentación y descarta que nadie más tuviera acceso.En cualquier caso, Bárcenas le ha quitado importancia a estos papeles, entre los que había hasta una factura doméstica, según ha explicado Moreno, e incluso ha bromeado con los letrados presentes: ", ha comentado con ironía al término de la declaración, en relación a los ordenadores cuyo robo denunció y del que acusó al Partido Popular y que luego aparecieron en la sede de la formación formateados y en uso por otras personas.La declaración ha comenzado a las once menos veinte de la mañana y se ha prolongado poco más de una hora, durante la que Bárcenas e Iglesias han contestado sólo a preguntas de sus abogados. Ambos acudían en calidad de imputados pero no se les atribuye ningún delito en relación a estos hechos: Ha sido una medida, tal y como ha explicado el juez, para permitir que acudiesen con letrado y pudieran acogerse, ya que ambos están investigados en otras causas en la Audiencia Nacional y su testimonio sobre Kitchen podría perjudicarles.