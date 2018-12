Llamazares deja sus cargos orgánicos en IU pero sigue afiliado y como diputado en Asturias

Publicada el 24/12/2018 a las 11:59 Actualizada el 24/12/2018 a las 12:00

Lleva sin ir a los órganos de IU dos años y medio, aunque sí bajaba a menudo a Madrid para atacar a IU en los medios y para montar un partido con el que competir contra IU. Le han pillado y ahora dimite en diferido. Pero hace mucho tiempo que él está políticamente fuera de IU. https://t.co/u0I07ljdBm — Alberto Garzón (@agarzon) 24 de diciembre de 2018

Nuevo capítulo en el desencuentro que mantienen desde hace meses el ex coordinador federal de IU, Gaspar Llamazares, con la actual dirección de la federación, liderada por Alberto Garzón. Este lunes, Llamazares decidió—formaba parte de la dirección— denunciando una campaña de "linchamiento", días después de que se filtraran unos audios en los que se mostraba dispuesto a presentarse a las elecciones europeas encabezando la candidatura de Actúa, el partido que lidera fuera de IU. No obstante, el dirigente mantiene su carné de afiliado a la organización, y tampoco abandona su puesto de portavoz parlamentario de IU en la Junta General del Principado de Asturias.Llamazares comunicó su decisión a través de una carta remitida a la Secretaría de Organización de IU en la que asegura no confiar en que se respeten sus derechos estatutarios "en, a su juicio, contra él por parte de la dirección federal. El dirigente, no obstante, aseguró en Twitter seguir "comprometido con IU de Asturias", una federación también crítica con Garzón cuya lista Llamazares aspira a liderar en las próximas elecciones autonómicas en el Principado.A efectos prácticos,sigue manteniendo su acta de diputado en Asturias y el carné de militante de IU que le permite aspirar a ser candidato de nuevo en 2019 en las autonómicas. Su dimisión de los cargos internos, además, es simbólica, ya que Llamazares lleva sin participar en los mismos prácticamente desde que fue elegido para ellos en verano de 2016, cuando su lista apenas obtuvo el 5% de los votos de los militantes y simpatizantes en el último congreso de IU.En este sentido, el propio Alberto Garzón recordó minutos después de conocerse la noticia que Llamazares "lleva sin ir a los órganos de IU dos años y medio, aunque sí bajaba a menudo a Madrid para atacar a IU en los medios y para montar un partido con el que competir contra IU", y aseguró que "hace mucho tiempo que él está. Garzón también acusó a su predecesor de querer "llevarse a una parte de la organización a su proyecto personal" y "romper IU para seguir él".Llamazares mantiene una posición muy crítica con Garzón desde la llegada de éste al liderazgo de IU hace dos años y medio, basada fundamentalmente en su oposición a la confluencia de la federación con Podemos en las últimas elecciones. El choque se ha ido recrudeciendo con el paso de los meses, pero ha sido en las últimas semanas cuando ha tomado un cariz más crítico, ya que hace unos días Actúa anunció formalmente que se presentará a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. Este anuncio provocó las críticas de toda la cúpula de IU a Llamazares, y el propio Garzón le exigió que eligiera entre IU y Actúa, habida cuenta de que los estatutos de la organización prohíben apoyar una candidatura electoralLa ejecutiva de IU se reunió el pasado lunes para valorar la situación y decidió dar un ultimátum a Llamazares para que tomase una decisión, algo que el excoordinador no hizo. La situación, ya tensa de por sí, se agravó el viernes, cuando aparecieron publicados varios audios en los que Llamazares aseguraba tener "disponibilidad" para liderar la lista de Actúa a las europeas y—en referencia a IU— para vestir otro —su nuevo partido—. "Para presentarme a unas elecciones, y si tengo que desvestir un santo para vestir a otro, que estoy dispuesto a ello, necesito un mínimo organizativo", señalaba en esa reunión filtrada el dirigente.