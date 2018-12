Publicada el 28/12/2018 a las 11:50 Actualizada el 28/12/2018 a las 12:53

"Unificar todo lo que está a la derecha del PSOE"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea , ha afirmado este viernes que para lograr el cambio en Andalucía "el primer paso" era conseguir un acuerdo con Ciudadanos y "el segundo" será acordar con Vox : "Eso fue lo que hicimos para la Mesa (del Parlamento andaluz) y eso vamos a hacer para la investidura".Así lo ha afirmado en una entrevista en Telecinco , recogida por Europa Press, en la que ha atribuido a "un pequeño malentendido" que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, afirmase que el PP les había ofrecido consejerías en el Gobierno andaluz.Según ha dicho, lo único que hizo fue preguntar a la dirección de Vox pory sobre "qué modelo" pensaban ellos que debía seguir "el cambio" en Andalucía, pero el partido de Santiago Abascal dejó claro "que no tenían intención de nada relacionado con el Gobierno y el asunto quedó zanjado", peroGarcía Egea ha reconocido que, tras acordar con Ciudadanos, el segundo paso será acordar con Vox. No obstante, preguntado por la advertencia de Ciudadanos de queen el acuerdo programático cerrado entre ambos partidos, el dirigente del PP ha alegado que es un acuerdo al que "nadie que quiera desalojar a Susana Díaz puede negarse".Además, ha dicho que es un pacto que se puede "mejorar, desarrollar y enriquecer" cuando se ponga en práctica en el Parlamento andaluz, donde va a necesitar los votos de PP, Cs y Vox, porque es, no una enumeración precisa de proposiciones de ley o de presupuestos.García Egea ha dejado claro que el PP no tiene ningún problema eny que incluso, el miércoles por la noche, quisieron "hacer una foto para inmortalizar el momento" para dejar claro que no tienen problemas en llegar a acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos. A su juicio, quien está negociando a escondidas es Pedro Sánchez con su proyecto de Presupuestos En ese sentido, ha abundado en el argumento de que "ha venido para quedarse" unque habla "claro y sin complejos", dice lo que piensa y está dispuesto a llegar a acuerdos con Ciudadanos y también con Vox "para desalojar a Susana Díaz". Un PP, ha dicho, "sin complejos y con ganas de".Así, ha remarcado que el partido quiere que, en las próximas elecciones autonómicas y municipales, los electores vayan "orgullosos" con la papeleta del PP en lugares como Barcelona, "con la frente alta por lo que ha hecho el PP en Andalucía y en el resto de España". "Si tenemos que llegar ano pasa absolutamente nada, lo importante es el programa y el desarrollo de las medidas", ha concluido.