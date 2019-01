El magistrado que pedía el ingreso en prisión de La Manada ve "riesgo de fuga"

Publicada el 03/01/2019 a las 12:23 Actualizada el 03/01/2019 a las 12:42

El magistrado que ha emitido elen el auto que mantiene la libertad provisional para los condenados de La Manada muestra sude la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra yde los cinco condenados.En su voto particular, según recoge Europa Press, el presidente de la Sección Segunda,, considera que "estimar la pretensión formulada al unísono por todas las acusaciones", en concreto, por la fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares, de ingreso en prisión provisional de los cinco condenado a nueve años de prisión por un delito de abuso con prevalimiento con el fin de "en el proceso cuando 'puede inferirse racionalmente un riesgo de fuga'".Tras la sentencia del TSJN de confirmación de la pena impuesta a los cinco condenados, el magistrado discrepante indica que "en coincidencia con la apreciación unánime en este extremo de todas las acusaciones, la confirmación del señalado pronunciamiento condenatorio, teniendo cuenta la gravedad de la pena impuesta, consolida y refuerza los factores que deben ser evaluados, para apreciar que la medida cautelar personal, concretado en la evitación de la sustracción a la acción de la justicia".Cobo indica que existen dos sentencias condenatorias en este caso, "en las que se impone y ratifica la atribución a las personas procesadas de un delito al que se le asigna una pena —entre otras—, de nueve años de prisión". "Se trata por tanto de unaconsiderado en el Código Penal como límite para diferenciar los delitos graves de los menos graves.A su juicio, la evaluación de asuntos como "la estabilidad domiciliaria de los procesados, la disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida, la integración en su contexto familiar y convivencial extenso..." no permiten "conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia". Según añade, "esta determinacióndurante el tiempo transcurrido desde que los procesados fueron excarcelados, de las condiciones que le fueron impuestas para el mantenimiento de su situación personal, ni del dato de que, conocida la confirmación de la sentencia condenatoria, en sede de apelación, con respecto al delito contra la libertad e indemnidad sexuales, las personas condenadas han continuado cumpliendo los requerimientos a cuya observancia se vincula el sostenimiento de la situación de libertad provisional".