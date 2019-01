Sindicatos cifran en un 60% los paros en Amazon y la empresa dice que la mayoría están trabajando

Publicada el 03/01/2019 a las 17:46 Actualizada el 03/01/2019 a las 17:47

Los paros en el centro logístico de Amazon de San Fernando de Henares (Madrid) han tenido untras comenzar la madrugada de este jueves y no se ha producido ningún incidente, según ha manifestado el portavoz de CCOO en la empresa, Douglas Harper. Informa Europa Press.Harper también ha señalado que el 40% de la actividad de Amazon sale de este centro para asegurar que su servicio se ha visto afectado con retrasos, algo que la multinacional estadounidense ha negado al sostener que "la mayoría de los asociados" del centro "han estado trabajando como hacen a diario" y que las cifras de participación ofrecidas por los sindicatos "no se ajustan a la realidad".Además, Harper ha señalado que la empresadurante 2018 por el daño que las diversas jornadas de paros han generado en su imagen desde el pasado mes de abril, por lo que ha destacado el peso de losen la visibilización de este conflicto.El portavoz del sindicato también ha indicado que durante estas jornadas de huelga no han recibido "ninguna respuesta" por parte de Amazon y que durante los próximos mesespara "visibilizar" el conflicto y reivindicar sus derechos "arrebatados" en materia de conciliación, salarios y salud laboral.Por su parte, desde la multinacional estadounidense han asegurado que "creen" en el "diálogo abierto y directo" con sus empleado, aunque "respetan" los derechos de "un grupo" de ellos a "elegir unade diálogo". "Nuestros empleados cuentan con un salario competitivo, un paquete completo de beneficios y programas de formación innovadores como Career Choice que sufraga el 95% de los estudios para nuestros empleados", han sostenido la compañía.