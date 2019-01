La juez decana de Barcelona sobre la prisión preventiva a los líderes independentistas: "Había otras posibilidades"

Publicada el 05/01/2019 a las 16:11 Actualizada el 05/01/2019 a las 16:50

Rebelión

Juicio al proceso

La juez decana de Barcelona,, ha considerado que "había otras posibilidades" alternativas a la decisión del Tribunal Supremo de dictar prisión provisional para los nueve líderes independentistas investigados por el proceso independentista para garantizar su presencia en el juicio, y le hubiera gustado que el alto tribunal las usara.En una entrevista de Europa Press, Caso ha afirmado: "Ojalá el Tribunal Supremo hubiera tomado una decisión diferente en cuanto a la situación personal de los acusados.". Pese a considerar que había otras posibilidades, ha precisado: "No quiero decir en absoluto que sea ilegal;"."Evidentemente, el tipo delictivo por el que se está acusando es un tipo muy grave y, es que hay personas que han huido, de manera que no es ningún tipo de fantasía", ha aseverado, considerando que el Supremo ha valorado que sí concurrían las circunstancias que justifican la medida de prisión.Sobre este tema, la decana de los jueces barceloneses ha puntualizado: "Podíamos garantizar su presencia sin la necesidad de una prisión provisional tan larga, e insisto: en ellos y en cualquier otra persona."."A mí no me gusta la prisión provisional casi nunca, sobre todo si hay otras posibilidades de garantizar la presencia del acusado en la vista y se garantiza que no hay destrucción de pruebas ni reiteración delictiva", ha apuntado.Sobre la acusación de delito de rebelión para los principales líderes del proceso, ha afirmado: "Personalmente,. Yo creo que es difícil de enmarcar", precisando que habla como juez de la jurisdicción civil.Ha añadido que, como en la medicina, "la valoración de los hechos y la determinación del diagnóstico no siempre es exactamente igual para todo el mundo", ya que ante una determinada sintomatología varios médicos pueden dar un tratamiento diferente.La decana se ha mostrado "absolutamente convencida" de que el juicio por el proceso independentista en el Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se va a celebrar con pleno respeto a todas las garantías procesales. Según ella, el Supremo "no entrará a valorar las ideas políticas de nadie ni el proyecto político de nadie, y esto está clarísimo", y lo ha argumentado porque siguen en activo políticos que son independentistas."No es un juicio contra las ideas ni contra los proyectos, es un juicio en relación a hechos", y lo que se determinará es si los acusados cometieron los hechos y si estos se enmarcan en el Código Penal.Sobre las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, asegurando que no aceptará una condena, la juez decana se ha mostrado convencida de que,