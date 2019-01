Publicada el 08/01/2019 a las 18:39 Actualizada el 08/01/2019 a las 18:48

El PP ve "inaceptable" el documento de propuestas que le ha planteado en la tarde de este martes Vox en la reunión para negociar su apoyo a la investidura dea la Presidencia de la Junta de Andalucía y asegura que no puede respaldarlas. Según fuentes del partido, en base a una "primera valoración" de este documento, parece que al partido que preside Santiago Abascal le importa más Vox que los andaluces, y varios de los puntos son "un auténtico despropósito" que el PP "no puede respaldar".Aunque la reunión, que ha empezado sobre la cinco menos cuarto de la tarde, continúa, desde el PP ya consideran que con el escrito presentado Vox demuestra quy advierten que si no cambia de postura estará desperdiciando una "oportunidad histórica" para el cambio en Andalucía.