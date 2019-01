Ortega Smith avisa de que Cs provocará elecciones en Andalucía si "torpedea" el pacto de PP y Vox

Publicada el 11/01/2019 a las 09:36 Actualizada el 11/01/2019 a las 10:58

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este viernes a los dirigentes de Ciudadanos quea su formación política, ya que su apoyo es imprescindible para que el Parlamento andaluz pueda ir sacando adelante las medidas pactadas para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta.", ha preguntado Abascal en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, minimizase el alcance del acuerdo firmado entre el PP y Vox y llegara a tildarlo de "papel mojado". "Entonces su acuerdo también es papel mojado, porque ¿cómo lo van a aprobar? –ha preguntado el líder de Vox recordando que, sin los votos de sus doce diputados, PP y Ciudadanos tendrían que recurrir al PSOE para sacar adelante sus medidas–. El que va de farol es Rivera, tiene que hablar con claridad".En la negociación para la formación del Gobierno andaluz, Abascal ha reconocido como un error haber dicho desde el primer día que Voxpara impedir que el PSOE siguiera gobernando en la Junta, ya que cree que eso llevó a algunos partidos a pensar en ellos como un "felpudo" al que poder "pisotear".Por ello, en la negociación con el PP plantearon su programa de máximos, consiguiendo que fuera conocido por una gran parte de la población y logrando además algunos compromisos de los 'populares'. "No somos un partido marciano y fuera de la realidad, sabemos que en democracia hay que pactar y transigir", ha explicado Abascal negando que hayan cedido en sus principios y celebrando los "triunfos" alcanzados, como por ejemplo cree que ha sido en materia de inmigración.Ahora, espera que el PP no les haga "trampas" o les engañe "con la letra pequeña" en asuntos como la Consejería de Familia, respecto a la que ya Ciudadanos ha defendido matices. "Nosotros vamos a ser serios y vigilar de manera muy atenta el cumplimiento del pacto", ha avisado. A juicio de Abascal, Ciudadanos mantiene esta actitud porque "ha tenido que inventarse los extremos" para poder situar a su formación es un ". "Sistemáticamente tiene la necesidad de dejar a Vox en una esquina", ha lamentado recordado que su candidato a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, llegó a proponer un cordón sanitario.El presidente de Vox ha sido en este punto muy duro con la formación naranja por dejarse "humillar" por el Gobierno francés de Emmanuel Macron, que dijo seguir con atención las negociaciones en Andalucía. A su juicio, es "dramático" que Ciudadanos se haya convertido en un partido "de obediencia francesa". Frente a esto, Abascal ha reconocido que Voxcon partidos de otros países, como Francia o Alemania, con los que coincide "parcialmente". Sin embargo, ha dejado claro que su formación "solo responde a los intereses de los españoles" y de sus votantes y no va a dejar que nadie le diga nunca con quien debe pactar.Por su parte, el secretario general de Vox Javier Ortega Smith , ha asegurado este viernes que Ciudadanos provocará una crisis de gobierno en la Junta de Andalucía , y, si se dedica a "torpedear" el pacto firmado entre PP y Vox para la investidura."Vamos a hacer todo lo posible para que el pacto salga adelante. Si Ciudadanos, va a provocar probablemente una crisis de gobierno, porque se enfrentaría al partido que tiene la presidencia en Andalucía. Va a romper ese gobierno y va a abocar a nuevas elecciones", ha insistido Ortega Smith en declaraciones a RNE , recogidas por Europa Press, reiterando las críticas a la formación naranja.Para el dirigente resulta "extravagante" que la formación de Albert Rivera quierael acuerdo de populares y Vox pese a no formar parte de él. Así, ha recalcado que Vox no cambiará ningún punto de lo firmado con PP porque lo pida Ciudadanos, algo que atribuye a exigencias del candidato Manuel Valls o del presidente francés, Emmanuel Macron , potencial socio de Rivera en Europa."Cuando Rivera insiste en la fórmula de los 47 diputados, se olvida de quey de que necesita los votos de Vox. Hay que ser más humilde, salvo que nos diga que quiere echarse en brazos del PSOE y esté dispuesto a mantener vivas las políticas de la izquierda", ha recalcado.Preguntado por la negociación con el PP, en la que se pasó en 24 horas del desacuerdo a alcanzar un pacto para la Junta, el dirigente de Vox ha asegurado que sucedió lo que pasa "en toda negociación" y su partido se sentó a, acorde con su representación parlamentaria."Teniendo voluntad de acuerdo se tienen que aceptar propuestas de la otra parte y llegar a un documento asumible para ambos. No era un todo o nada, eso nos llevaba a nuevas elecciones y al", ha manifestado sobre los pormenores de la negociación.Sobre la posibilidad deen otras comunidades de cara a las elecciones de mayo, Ortega Smith ha señalado que lo que es exportable es "la voluntad de cambio". Así ha dicho que Vox afrontará "sin complejos" y "sin ponerse de perfil" próximas negociaciones para propiciar gobiernos en comunidades autónomas y ayuntamientos."Habrá que sentarse con el PP e invitaremos a Ciudadanos, a ver si. Les invitaremos", ha asegurado sobre el partido naranja, al que ha pedido que