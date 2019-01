Borrell está dispuesto a ser el cabeza de lista del PSOE en las europeas

Publicada el 14/01/2019 a las 10:29 Actualizada el 14/01/2019 a las 12:09

Las europeas, el límite del 'Brexit'

El ministro de Asuntos Exteriores,, no se ha descartado este lunes como candidato del PSOE adel 26 de mayo, aunque ha precisado que el presidente del Gobierno,, no le ha hecho una oferta al respecto.En los, Borrell ha revelado que sabe "por conductos colaterales" en quién piensa el jefe del Ejecutivo para este puesto, pero ha señalado que no podía revelar su nombre. Cuando el moderador ha interpretado de las primeras palabras del ministro que él no iba a ser entonces el candidato, Borrell ha precisado: "Eso no lo he dicho". A la siguiente pregunta sobre si le gustaría ser entonces el cabeza de lista del PSOE a las europeas, ha evitado dar una respuesta directa y ha reconocido que él tiene un "problema", que durante toda su vida le ha "gustado siempre ser demasiadas cosas a la vez".En cualquier caso, Borrell ha subrayado que. "Pero de momento yo estoy en el Ministerio de Exteriores con mucho trabajo, mucha ilusión y algún disgusto", ha indicado. El jefe de la diplomacia ha aclarado que "no hay ninguna oferta" que le haya trasladado en este sentido el presidente del Gobierno, quien sí que ha dirigido hacia su persona "palabras elogiosas" que el ministro agradece mucho". "Siempre va bien que hablen bien de uno. No ocurre todos los días", ha apuntado.Borrell también ha señalado que no existeentre el cabeza de lista a las europeas y el futuro candidato a comisario, pese a que el vicepresidente de la Comisión Europea,, y candidato socialdemócrata a presidir el Ejecutivo comunitario es partidario de que encabecen las listas de cada país los candidatos a futuros comisarios, en un intento de acercar más Europa a los ciudadanos. Lo cierto es que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido en diversas ocasiones a Borrell como un "magnífico candidato" a encabezar la lista al Parlamento Europeo. Sin embargo, hasta esta fecha no se conocía la predisposición del ministro a aceptar esta oferta, sino más bien todo lo contrario.Borrell también ha hablado sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El ministro ha reconocido este lunes que si el Parlamento británico no aprueba el acuerdo para elpero hay "posibilidad de seguir buscándolo"si así lo acuerdan los socios europeos por unanimidad.Sin embargo, ha advertido de quedel 26 de mayo, puesto que éstas se han planificado partiendo de que Reino Unido ya no formaría parte del club europeo y, por tanto, ya no participaría en esas elecciones. Si Reino Unido permaneciese y tuviera que participar, ello obligaría a hacer cambios complejos.