Junqueras y Romeva piden su absolución al TS y ven una "causa general" contra el soberanismo

Publicada el 14/01/2019 a las 18:20 Actualizada el 14/01/2019 a las 19:22

Referéndum y negociación

El presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el exconseller y diputado del Parlament Raül Romevaal Tribunal Supremo ( TS ) en el escrito de defensa que presentarán este martes, ha informado Europa Press.Según publican varios medios, en los escritos que firmará el letrado Andreu Van den Eynde argumentarán que "hay unamantenida en secreto y blindada frente al legítimo ejercicio de derechos procesales de los investigados".Alegarán también que "la presunción de inocencia ha sido destruida a través de unade los investigados", y afirmarán que el proceso judicial ha estado contaminado por múltiples aspectos con un claro sesgo ideológico que no ha protegido los derechos fundamentales.Junqueras y Romeva también defenderán "que la violencia de la que habla la Fiscalía es un invención", asegurando que ambos son, antes que independentistas,que siempre rechazan cualquier tipo de violencia."Eles la definición de un proyecto político pacífico e integrador", alegarán del exvicepresidente, mientras que sobre Romeva se afirmará que ha dedicado toda su vida a la cultura de la paz y que es unJunqueras y el exconseller expondrán que el derecho de autodeterminación se concibe actualmente como un elemento "vinculado a la preservación de la paz y la resolución de los conflictos" y no tanto al concepto de descolonización, algo que forma parte del pasado.El escrito también incluirá que "" y defenderá que la actual Constitución Española , si se interpreta desde una concepción moderna del constitucionalismo, no prohíbe ni limita el derecho de autodeterminación.También se reivindicará unapara afrontar la situación de Catalunya: "Los pueblos tienen derecho a disponer de soluciones políticas a sus legítimas demandas si son pacíficas, tieneny son persistentes en el tiempo".