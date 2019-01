Open Arms denuncia que la Capitanía Marítima de Barcelona no les permite abandonar el puerto

Publicada el 14/01/2019 a las 09:52 Actualizada el 14/01/2019 a las 11:42

El Capitán Marítimo de Barcelona nos ha denegado el permiso para zarpar a la zona SAR.

Impedirnos salvar vidas es

irresponsable y cruel.

Políticos cobardes ponen en marcha el contador de muertos pic.twitter.com/BvIJdGoq6r — Oscar Camps (@campsoscar) 14 de enero de 2019

Vigilancia y auxilio

Responsabilidad de los Estados

"Lesión de derechos"

El Gobierno central ha impedido al barco Open Arms zarpar en una misión de rescate al Mediterráneo al considerar que en otras operaciones se han incumplidoque obliga a desembarcar a los rescatados en el puerto seguro más cercano, y la ONG catalana Proactiva Open Arms ha recurrido esta decisión porque "lesiona derechos" constitucionales.Fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya han explicado a Europa Press que se trata de una decisión que obedece a criterios técnicos de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento , y que ha permitido a la entidad presentar un recurso para poderPor su parte, el fundador de la ONG, Oscar Camps, ha afirmado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press este lunes: ". Políticos cobardes ponen en marcha el contador de muertos", ha lamentado mientras el buque se encuentra parado en el Puerto de Barcelona.El jefe de la Capitanía Marítima de Barcelona --integrada en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento--, Javier Valencia, ha denegado el despacho del 8 de enero con destino a la zona SAR de Libia "hasta que no garantice que existe uncon las autoridades responsables de las zonas" concernidas.Según el texto, recogido por Europa Press y dirigido al capitán del barco, afirma que en las últimas misiones de auxilio en regiones de búsqueda y rescate (zonas SAR) no españolas de la ONG se hade la normativa, ya sea por responsabilidad del buque o de las autoridades de las zonas SAR."El buque se está viendo forzado a navegar durante varios días, cruzando el Mediterráneo, para desembarcar a las personas rescatadas en la mar", lo que se ha repetido varias veces y se aparta de los procedimientos de operaciones reguladas internacionalmente -con coordinación de la autoridad de la zona y desembarque cercano al rescate--.También considera que el buque, por lo que situaciones en las que se supere esta cifra tienen que durar el mínimo posible y hacerse según disposiciones internacionales sobre el salvamento concebidas para emergencias, lo que considera que se está obviando."Debe tenerse en consideración que aunque se solicite por el buque despacho para operaciones de observación y vigilancia, como se ha hecho en dos ocasiones previas, la realidad muestra a las claras que el buque viene efectuando", ha observado.Ha añadido que ambas operaciones no pueden desligarse: si sale para la observación tendrá que cumplir con la obligación de auxiliar, como prescriben los convenios internacionales, pero si no puede desembarcar a los rescatados en un lugar seguro de la zona Sar, "el buque de nuevo se verá abocado aa los convenios internacionales".La entidad ha presentado un recurso de alzada contra esta denegación, alegando que esta resolución "no atribuye uno sólo de estos incumplimientos al capitán del buque Open Arms ni a su tripulación, pues todos los incumplimientos se atribuyen en abstracto y en tercera persona a las autoridades responsables; en definitiva, los Estados".Ha afirmado que propondrán la reclamación a los Estados de los convenios internacionales a través del Tribunal Internacional del Mar --con sede en Hamburgo-- "si tiene la aceptación del Reino de España".Aunque reconocen que tienen autorización para llevar a 18 personas, recogen que sí que reúne los requisitos técnicos para tareas de vigilancia por lo que "no se puede denegar el despacho solo porque en alguna ocasión cumpla con su deber de auxiliar a personas en peligro", y lamenta que se les apliquen medidas preventivas sin motivo que las justifiquen.Consideran la denegación de salida al buque "nula de pleno derecho porque lesionasusceptibles de amparo constitucional", además de asegurar que el capitán marítimo se excede en sus competencias, además de ver una desviación de poder.Solicitan al Capitán Marítimo de Barcelona que admita el recurso y, al director general de la Marina Mercante, que lo admita y déEn reiteradas ocasiones, Open Arms --junto a otras ONG como Sea Watch-- ha criticado que se consideren seguros, donde aseguran que se producen torturas y violaciones en campos de refugiados, de los que algunos refugiados que rescatan han huido.