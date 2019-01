Interior comenzará a realizar "pruebas de sustitución" de las concertinas en tramos de la valla de Ceuta y Melilla

Publicada el 16/01/2019 a las 17:25 Actualizada el 16/01/2019 a las 17:50

En 2018 rescataron unos 60.000 migrantes

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, ha anunciado este miércoles que se va a comenzar a realizar "pruebas de sustitución" en tramos de la valla de Ceuta y Melilla siguiendo el compromiso del Ministerio del Interior de cambiar las concertinas porque "preserven la seguridad de ahora" y "defiendan la frontera". Informa Europa Press.En un desayuno en Madrid convocado por el Club Diálogos para la Democracia, Azón ha hablado de forma genérica de "otro sistema", mencionando uno de los primeros compromisos adquiridos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "En la medida de lo posible", ha dicho, "será menos lesiva para los que intenten entrar". Aunque, ha comentado que estas pruebas se realizarán en próximas fechas.El ministro Grande-Marlaska aseguró en el Senado que tiene sobre la mesasituadas en las fronteras terrestres de Ceuta Melilla con Marruecos . Las alternativas, dijo, garantizan una seguridad "superior" o al menos la misma que la que hay en la actualidad.El 7 de diciembre, fuentes de Interior confirmaron que en el primer trimestre de 2019para sustituir las concertinas, precisando que una vez se apruebe el proyecto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se iniciará el trámite para poder sustituir las concertinas por medios igual o más seguros, pero "menos agresivos".Durante su intervención, el director de la Guardia Civil ha defendido que "podemos y debemos ordenar la inmigración", poniendo ejemplos de sus conversaciones con agentes desplegados en la frontera sur que le comentan que ellos tratan de evitar la entrada pero,, permiten la atención sanitaria de los migrantes Azón ha añadido que, en su opinión, "la finalización de los movimientos migratorios es imposible". "Si alguien piensa que es fácil acabar con esto no entiende dónde estamos", ha sostenido. El director ha puesto en valor lade la Guardia Civil datos como que en 2018 se detuvieron a 150 personas relacionadas conque se aprovechan de la inmigración irregular.El pasado año, ha señalado, fueron rescatados casi 60.000 inmigrantes que viajaban en embarcaciones, de los que 5.119 llegaron a la línea de la costa y, según datos con estimaciones de la Guardia Civil. "No sabemos cuántos mueren en el intento", ha reconocido Azón, que también ha elogiado las 20.000 personas rescatadas por Marruecos, "país vecino y hermano". "No estamos solos, nos ayuda mucho en este trabajo; son unos socios leales", ha enfatizado.