La Policía Nacional detiene a dos alcaldes de la CUP en Girona

Publicada el 16/01/2019 a las 09:32 Actualizada el 16/01/2019 a las 10:13

Detenido también el alcalde de Celrà (Girona)

El alcalde de Verges (Girona), Ignasi Sabater (CUP) ha sido detenido por la Policía Nacional la mañana de este miércoles por un, ha informado su abogado, Benet Salellas, en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press.Salellas ha señalado que, aunque varios encapuchados retiraron del puebloy hubo protestas vecinales, "no ha habido enfrentamientos, ni agentes de policía lesionados ni bienes públicos dañados, que son los elementos que contiene un delito de desórdenes públicos"."No sabemos ni qué día se produjeron ni a qué hechos se refiere", ha dicho sobre los desórdenes públicos que se le atribuyen, y ha apuntado queque se detenga a una persona por ese delito."Hoy aquí no estamos acostumbrados a verlo, porque normalmente la policía te cita para. Se arregla de esa manera y no yendo a detenerte sobre las siete de la mañana a tu domicilio", ha añadido.Salellas ha detallado que una patrulla de la Policía Nacional estaba esperando al alcalde en la puerta de su casa y, al advertirlo, varios vecinos han salido "y ha habido un poco de".Al lugar también han acudido los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional se ha llevado a Sabater a una comisaría de Girona.Además, el alcalde de Celrà (Girona), Dani Cornellà (CUP), ha sido tambiéneste miércoles, según ha informado su partido a Europa Press.La CUP ha asegurado que también se ha detenido a un, y ha convocado una concentración frente a la comisaría de la Policía Nacional de Girona a las 9.00 horas.