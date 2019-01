Errejón se alía con Carmena para presentarse con su marca y no con la de Podemos a las autonómicas

Publicada el 17/01/2019 a las 10:25 Actualizada el 17/01/2019 a las 11:57

El hasta ahora candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas, Íñigo Errejón,, tras llegar a un acuerdo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que tratará de repetir en el cargo con esta plataforma. De este modo, Errejón pretende dejar de lado la marca Unidas Podemos, con la que el partido morado e IU pretendían presentarse a las elecciones autonómicas.Así lo ha anunciado la propia regidora en las redes sociales, donde ha colgado una carta conjunta con Errejón para dar "una buena noticia". "Es una invitación para encontrarnos, conque requieren los momentos importantes", señala Carmena, quien asegura que esta primavera necesitan "la creatividad y las ganas de mejorar de los madrileños". El movimiento ya podía intuirse ya hace unas semanas, cuando Errejón lanzó un vídeo de precampaña en la Puerta del Sol donde no hizo mención ni una sola vez a la formación morada."En España y en particular en Madrid existe una mayoría demócrata y progresista que no quiere que nos arrastren al enfrentamiento y el retroceso. Pero una buena parte de esa mayoría necesita un proyecto que renueve su ilusión y confianza en que las cosas se pueden hacer todavía mejor", plantea la carta de Errejón y Carmena, que apuesta por "sumar yendo más allá de las siglas", aunque, ya que "las fuerzas políticas del cambio son necesarias". Fuentes de la dirección del partido morado aseguran, no obstante, que se han enterado este mismo jueves del movimiento de Errejón.Además, a pesar de que Podemos ya había celebrado las primarias para elegir a sus candidatos autonómicos para la lista conjunta con IU, Errejón anuncia en la carta que realizará unas nuevas primarias en febrero, al mismo tiempo que las realizará Carmena para ratificar su lista. De esta manera, el candidato pretende –al estilo de la alcaldesa–, tras los choques que ha mantenido en las últimas semanas con la dirección autonómica de Podemos liderada por Ramón Espinar, que anunció un acuerdo con IU para la conformación de la lista que Errejón negó posteriormente "Este es un llamamiento a juntarse, a las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía con o sin adscripción de partido, a la que sigue atenta esperando un cambio y también a la que está en la apatía o la duda. La política es de la gente y la hacen las personas", señalan igualmente Carmena y Errejón, que abren así la puertay afirman que "la cooperación, la apertura y la transversalidad multiplican y son las mejores llaves para el futuro".