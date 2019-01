Errejón dice contar con Podemos e IU para su plataforma pero no aclara qué le respondió Iglesias al comunicárselo

Publicada el 17/01/2019 a las 13:47 Actualizada el 17/01/2019 a las 14:12

El hasta ahora candidato de Podemos a la Presidencia regional,, ha afirmado este mediodía que "por supuesto"para, una plataforma "integral" junto a la de la alcaldesa de Madrid,, con la que ha querido "subir la apuesta". En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, Errejón ha asegurado que ha comunicado esta iniciativa al líder de Podemos,, aunque no ha aclarado si está a favor de la misma, solo que iban a seguir hablando.El diputado nacional de Podemos renuncia a la marca de Podemos porque entiende quey que con la nueva plataforma tiene una alternativa. "Hay que sumar a mucha gente sin sectarismos, tendiendo la mano a mucha gente para devolverle las instituciones regionales a los madrileños. En esta línea me he puesto a trabajar", ha añadido.Íñigo Errejón ha reiterado qué él es de Podemos, pero queporque "es imprescindible contar con todo el mundo y que todas las fuerzas imprescindibles se sientan cómodas". "Hace falta sumar más allá de las siglas. Hay que deberse a la ciudadanía. Las siglas están bien, pero están al servicio de unir a mucha gente y no enfrentarnos unos con otros", ha manifestado. El ex número dos de Podemos reconoce que él y Manuela Carmena pertenecen a generaciones distintas y tienen diferentes trayectorias pero que. "No podemos dejar que sigan peleando ambas instituciones. Nosotros creemos que hay que cooperar y no competir y por eso vamos a trabajar en un proyecto integral", ha dicho.Errejón asegura que Más Madrid Comunidad. "En la política como en la vida hay que escuchar y aprender de quien ha conseguido ir haciendo más alegre, abierta, libre e inclusiva Madrid capital. Yo no he escondido en este apoyo [a Carmena] y quiero la Comunidad se sume a este cambio", ha apuntado. "Es un tándem que puede funcionar bien.. En la Comunidad de Madrid tiene que acabar el despilfarro del PP", ha proseguido en la entrevista. Errejón no contempla oposición por parte de su partido para poner en marcha esta plataforma porque "es una oportunidad magnífica y por fin hay una alternativa". "Queremos fortalecer más la oportunidad de cambio, lo mismo que hicimos en hace cuatro años en muchos ayuntamientos", ha concluido.