Villarejo resucita 15 años después la teoría de la conspiración del 11-M

El excomisario desvía al BBVA del eje central

Cuando faltan dos meses para el 15 aniversario del 11-M, el excomisario José Villarejo acaba de resucitar hoy la teoría de la conspiración sobre la masacre terrorista. Ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la Operación Tándem y según fuentes consultadas por, Villarejoal establecer una especie de triangulación que une la fallida entrada de Sacyr en el accionariado del BBVA a finales de 2004, el apoyo que supuestamente le habría prestado el Gobierno de Zapatero para ese desembarco y ciertos "intereses económicos" relacionados con el 11-M. Las fuentes no han precisado más ni han aportado datos concretos.Pero el propio abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, apuntó en esa dirección a micrófono abierto cuando, nada más terminar la comparecencia, confirmó ante los periodistas que los "luctuosos acontecimientos" de los que su cliente prometió el jueves dar más datos esta mañana fueron. Villarejo "cree que se cerró en falso" la investigación judicial derivada, ha añadido sin corroborar de forma explícita que se estaba refiriendo a la matanza de Atocha pero sin ocultar tampoco que ese era en efecto el tema.Su cliente –dice el letrado– ha facilitado al juez "datos muy precisos" aunque los fiscales "han interrumpido" varias veces su declaración. El expolicía pedirá que se levante el secreto que pesa sobre otras informaciones que dice poseer.y se permita revelar esa información concreta que tiene mucho que ver con esos luctuosos acontecimientos", dice Cabrera.Desde hace meses, los investigadores del caso dan por hecho que Villarejo se ha lanzado a lo que la ministra de Justicia llegó a definir como un. Ahora, y una vez que se encamina al año y medio de encarcelamiento preventivo por graves delitos, entre ellos el de extorsión, el expolicía. Este mediodía, el abogado de Villarejo ha sugerido que el juez debe investigar todo lo que las pesquisas y los interrogatorios hagan aflorar y no solo lo que perjudique a su cliente. ¿Se trata de un nuevo aviso? La pregunta carece todavía de respuesta.¿Pero qué tiene que ver una operación de Estado, la que según su abogado se le encarga a Villarejo para investigar algún aspecto derivado del 11-M cuando ya se había producido la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el trabajo que le encargó el BBVA, para desactivar la entrada de Sacyr?La respuesta que dio a esa pregunta el letrado Antonio García Cabrera resulta favorable para el BBVA por cuando le aparta del eje central en que su defendido ha querido situar la comparecencia de esta mañana, es decir, el 11-M:, para una operación de Estado". El letrado ha remarcado que el expolicía no interceptó llamadas sino que se limitó a analizar informes que le fueron facilitados para la investigación que se le había encomendado como "agente encubierto".A la pregunta de un informador sobre si el encargo a Villarejo –efectuado no por el Gobierno sino por la "Seguridad del Estado", sostienen otras fuentes– buscaba involucrar a ETA en la matanza de Atocha, el abogado lo ha negado. Con lo que sí pudo relacionarse es conque tuvo lugar tras las elecciones.Aunque la Fiscalía Anticorrupción se ha negado a corroborar si lo declarado por el policía ante el juez vincula a a Sacyr con el PSOE con el 11-M como nexo, otras fuentes del caso subrayan que lo relevante de la jornada no son las teorías que pueda haber desplegado sobre el atentado sino que su interrogatorio ha permitido cimentar los indicios incriminatorios que le mantienen en prisión preventiva desde noviembre de 2017.