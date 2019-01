IU responde a Carmena: "Los candidatos de IU, desde luego, los elige IU"

Publicada el 23/01/2019 a las 13:30 Actualizada el 23/01/2019 a las 14:13

info Libre

Nuevo episodio de tensión en la izquierda a la izquierda del PSOE. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró este miércoles por la mañana que no tiene intención de, fundamentalmente Podemos e IU, y afirmó que no ha "pensado" en el exJemad Julio Rodríguez para que forme parte de su plancha. Pero IU, que durante la última legislatura ha tenido varios choques con la regidora, se planta en este punto: "Los candidatos de IU, desde luego, los elige IU", y la federación no tiene intención de darle a Carmena la capacidad de escoger a quien quiera de su organización.La nueva polémica con la actual alcaldesa y candidata de Más Madrid a las elecciones municipales se desató a raíz de la entrevista que concedió en Onda Cero, donde sostuvo que "no tiene sentido" que Podemos e IU le impongan un candidato en su lista que ella no haya elegido, por mucho que las dos formaciones lo hayan escogido en primarias. "Tengo que dirigir el equipo, y por eso no voy ni puedo aceptar a alguien impuesto, no tiene sentido, esa es la base", explicó Carmena, que aseveró que no está entre sus planes integrar a Julio Rodríguez en su candidatura. "Puedo oír sugerencias,de que de este partido tiene que haber dos o cuatro, de eso es de lo que huimos", zanjó."En principio no, no he pensado en él", afirmó en relación al exJemad la alcaldesa, que dejó caer que ese rechazo puede venir provocado porque celebró Podemos para que Rodríguez ocupara el primero de los puestos que negocie Podemos con Carmena para su partido. La única reacción pública de Podemos ha venido por boca de su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, que aseguró que "no es una buena noticia" que Carmena rechace que Rodríguez vaya en su lista y aseguró que tiene que ver con "lo ocurrido en los últimos días", en referencia a la alianza suscrita por Carmena y el excandidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón.IU, no obstante, es más tajante a este respecto. Fuentes consultadas portanto de la dirección federal como de la federación madrileña aseguran que los puestos que correspondan a IU dentro de la lista de Carmena serán rellenados por los dirigentes que escoja la federación, y no la alcaldesa. "Con todo el respeto,a una institución, así que IU decidirá quiénes son las personas que estarán" en la lista de Carmena, si es que finalmente hay acuerdo, asegura un dirigente federal de IU. Y otro regional coincide: "Los candidatos de IU, desde luego, los elige IU".