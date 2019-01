El Gobierno se negó hace cuatro meses a dar datos sobre los gastos "en vinos y licores" del Falcon de Rajoy

Publicada el 29/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 28/01/2019 a las 21:47

Sofía Hernanz, portavoz adjunta del grupo socialista en el Congreso, defiende los viajes de Sánchez: viaja lo mismo que Rajoy pero "sin el avituallamiento extra de vino y whisky"https://t.co/j7zjWfOWm8 pic.twitter.com/ItYnZmmV20 — Cadena SER (@La_SER) 28 de enero de 2019

"Extra de whisky y vino"

Las otras preguntas sin contestar

Unos datos también vetados en la etapa de Rajoy

Ladel Congreso de los Diputados , el órgano parlamentario que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, se volvió este lunes contra el Partido Popular cuando los conservadores demandaron la "comparecencia del Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno". Pretendían que acudiese aEn respuesta a las quejas de los conservadores respecto a que el jefe del Ejecutivo abusa de lapara no dar datos de sus desplazamientos, la diputada socialista Sofía Hernanz subrayó que prácticamente lo mismo ocurría cuando quien ocupaba la Moncloa era el expresidente del Partido Popular "El presidente Sánchez se desplaza de la misma forma y con los mismos medios que han utilizado todos los presidentes de este país, exactamente igual que hacía el expresidentey el expresidente Rajoy. Por cierto, con la única diferencia que este último lo hacía conpor año, desde 2011". Rajoy llegó a la Moncloa a finales de ese añoEl pasado 24 de julio, el senador de Compromís Carles Mulet registró unaal Gobierno, por escrito, relacionado con los gastos de estos aviones entre los que se encuentran los correspondientes a bebidas alcohólicas.puede leerse en la respuesta del Ejecutivo fechada en 20 de septiembre. Una contestación nada precisa.La petición de información de Mulet llegaba pocos días después de que se supiese que"Extra de whisky y vino en los Falcon y Airbus". La citada publicación señalaba que a cargo del Presupuesto de Defensa se pagaba el kilo de jamón ibérico a 200 euros para las meriendas. "Laspueden pasar de los 1.000 euros en cada vuelo", añadía.Junto a la cuestión de las, Moncloa tampoco facilitó datos, también desde 2011, del, origen y destino y coste de cada uno de estos". Ni del gasto en combustible, ni en seguridad, ni de los acompañantes del jefe del Ejecutivo.La respuesta para todas las cuestiones se resumió en el siguiente párrafo: "Los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares,y modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre".Si bienque el PP, no es ninguna novedad que los Gobiernos recurran a esta ley preconstitucional para negar información a los partidos de la oposición y a los ciudadanos. Lo mismo que ocurre ahora ocurría cuando Rajoy estaba en la Moncloa.Hace ahora un año, El País publicó la lista de los más de 500 pasajeros que habían volado en los aviones oficiales durante los tres años anteriores. Una relación que veía la luz en aplicación de la Ley de Transparencia . En el listado figuraban, entre otros pasajeros, la hija del ya exministro de Exteriores,, que fue en vuelo oficial con su padre a Bruselas en el año 2016, e, marido de, extitular de Defensa. El empresario la había acompañado en el avión de EstadoLa documentación facilitada no incluía los vuelos de Rajoy o de la Familia Real