Casado se arroga el adelanto de Sánchez: "Le hemos pillado negociando con Torra"

Publicada el 15/02/2019 a las 11:00 Actualizada el 15/02/2019 a las 14:09

Convocatoria de la Junta Directiva Nacional

Las elecciones "van de frenar al desafío independentista"

El líder del PP, Pablo Casado, se arrogó este viernes la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 28 de abril. Lo hizo en la sede nacional del partido que preside desde finales de julio ante la bandera de España y una pantalla de televisión en la que aparecía una foto suya acompañada de su nombre."El PP ha conseguido que el Gobierno de Sánchez", dijo, después de que los conservadores le hayan pillado. Algo que, insistió, el todavía jefe del Ejecutivo volverá a hacer tras los comicios porque no lo había negado en la "declaración institucional" que trasladó desde el palacio de la Moncloa.volvería sobre el tema llegando incluso a hablar de que su partido ha logrado "tumbar" al presidente del Gobierno.Casado dibujó a un Pedro Sánchez que llegó mintiendo a la Presidencia del Gobierno, con la promesa de elecciones inmediatas. Y se va mintiendo también,Miente también Sánchez, a ojos del líder conservador, a la hora de justificar por qué convoca elecciones el 28 de abril. Lo hace, señaló,El PP no oculta que en esta coyuntura, por motivos económicos, lo mejor habrían sido unas generales coincidiendo con municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.El próximo lunes el PP celebrará su Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos. Javier Maroto, número tres del partido, dirigirá esta campaña en la que los conservadores aspiran a reeditar el pacto andaluz y el ya bautizado comoen alusión a la concentración del pasado domingo en Madrid en la que PP, Ciudadanos y Vox pideron a Sánchez un adelanto electoral. Pero este viernes Casado no quiso obligar a Albert Rivera a retratarse sobre a qué acuerdos llegará tras el 28A, aunque el de los pactos vaya a ser uno de los temas más recurrentes de la campaña.dijo. Y añadió que el PP bajará impuestos y nadie le da"Libertad, igualdad y seguridad".Pero todo el foco estuvo puesto en el llamado desafío soberanista. "Sólo el PP puede hacer frenar al desafío independentista, y estas elecciones van de eso. No sólo de eso, pero sobre todo de eso", dijo."Vamos a tener que elegir un Gobierno que negocie com Torra o que lidere la activación deldice el jefe de los conservadores. Para ello, necesitaría la mayoría absoluta en el Senado . "Si el 28 de abril Pedro Sánchez tiene alguna aritmética variable para seguir en la Moncloa volverá a pactar con los independentistas tal y como hoy [en alusión a este viernes] no ha negado", subrayó. Su resumen fue el siguiente: "O Frente Popular o Partido Popular".Casado insistió en que no piensa meter el dedo en el ojo a Ciudadanos para no herir a votantes que en su día pudieron apretar con el PP.Fuentes de la dirección nacional del partido aseguran queva a evitar temas espinosos y que dividen no sólo a la sociedad, sino también a parte de su electorado, como el debate sobre la ley del aborto y Franco.