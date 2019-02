Publicada el 15/02/2019 a las 09:55 Actualizada el 15/02/2019 a las 11:14

Las elecciones generalesun adelanto de 14 meses forzado por la durísima derrota presupuestaria sufrida esta semana por el Ejecutivo después que Pedro Sánchez se negase a incluir la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en el temario del diálogo con los independentistas y éstos decidiesen sumar sus votos a los del PP y Ciudadanos para impedir al Gobierno la puesta en marcha de la ley de la que dependía su propuesta política, económica y social.Ocho meses después de ganar la moción de censura que puso fin a siete años de Gobiernos del PP, el presidente convocó a la prensa en La Moncloa eninmediatamente después de un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar su decisión y despejar el calendario. Para votar el 28 de abrilpara que el decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente. La campaña electoral comenzará el 12 de abril y coincidirá con la Semana Santa.Sánchez explicó que tras la derrota presupuestaria sólo teníagobernar con los Presupuestos de Rajoy del año pasado o “dar la palabra a los españoles” porque España no puede perder “ni un minuto” y seguir avanzando. “Llámenme clásico”, ironizó, “pero uno no puede gobernar sin Presupuestos”. Perosubrayó, convencido de que los españoles apoyaban las medidas sociales que la derecha y los independentistas han hecho imposibles.El jefe del Ejecutivo dejó claro que va a pedir a “a los españoles” el respaldo a las propuestas que le han negado en el Congreso PP, Ciudadanos y los independentistas, a quienes retó explicar porqué han impedido la tramitación de las medidas sociales incluidas en los Presupuestos. Y declinó expresamente hablar de acuerdos poselectorales a la espera de que los ciudadanos voten. Lo que los españoles decidan bien decidido estará”, repitió hasta en dos ocasiones, Eso sí, se mostró irónicamente sorprendido de que Ciudadanos haya montado ya “un cordón sanitario” negando cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE tras las elecciones y no con la ultraderecha.Lo importante, destacó, “esy que nadie discuta la legitimidad de lo que decida después el Congreso, no como ha ocurrido en estos meses en los que la oposición ha intentado negar la legitimidad del Gobierno.En cualquier caso, Sánchez subrayó quela “única manera de resolver la crisis institucional de nuestro país”.El presidente también explicó que no convocará el 26 de mayo, coincidiendo con las elecciones locales, autonómicas y europeas porque votar el 28 de abril permitirá “hablar de España y no mezclar debates.n la de la derecha la de la foto de Colón, solo caben ellos. Nosotros queremos una la que caben todos”.Con la disolución del Congreso y del Senadoque no hayan concluido su tramitación, lo que afecta a casi trescientas iniciativas legislativas, e impedirá tramitar otras como la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, los proyectos de ley para acabar con los recortes educativos del PP, la aprobación de la Estrategia contra la Pobreza Energética, la reforma del Código Penal para considerar violación las agresiones sexuales con penetración y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el plazo máximo de investigación no beneficie a los corruptos, así como la supresión del voto rogado o la regulación del derecho a la muerte digna.De aquí al 4 de marzo Sánchez tiene todavía por delante dos semanas durante las cuales, además de tratar de sacar adelante lo que pueda tanto en el Congreso como en los ministerios,. Primero impulsando la exhumación dedel Valle de los Caídos —el Consejo de Ministros planea tomar este viernes medidas al respecto— y después —probablemente el fin de semana del 23F— protagonizando una visita histórica al sur de Francia parael exilio de miles de republicanos españoles tras el fin de la Guerra Civil, que incluirá previsiblemente visitas a las tumbas del que fuera presidente de la República, Manuel Azaña, y del poeta Antonio Machado. Sánchez se convertirá así en el primer presidente de Gobierno en ejercicio que visita la tumba del presidente republicano.