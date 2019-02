La Audiencia Nacional dará a conocer su decisión definitiva sobre el caso de Alsasua a principios de marzo

Publicada el 18/02/2019 a las 18:00 Actualizada el 18/02/2019 a las 18:01

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional dará a conocer a principios del mes de marzo la sentencia en la que resolverá los recursos que se presentaron a la condena inicial por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016. La decisión final permitirá dilucidar si los hechos son considerados como un, según informa Europa Press.Según han informado fuentes jurídicas, los tres magistrados que conforman la Sala –José Ramón Navarro, Enrique López y Eloy Velasco–y han acordado la argumentación que expondrán en su resolución. Navarro, quien también es el presidente de la Audiencia Nacional, es elde esta sentencia, la cual ya está en proceso de redacción, por lo que, según las fuentes consultadas, en unas dos semanas podría estar lista.La sentencia definitiva de la Audiencia Nacional, que ya sólo se podrá recurrir ante el Tribunal Supremo, dilucidará si la agresión ocurrida en Alsasua y por la queen primera instancia fue un acto terrorista, como pide la Fiscalía, o si fue una meraen la que no se ha probado la culpabilidad de los acusados, como reclaman las defensas.Como tercera opción, el tribunal puede optar por dejar la sentenciaa la que llegaron los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que fueron los que juzgaron los hechos el año pasado. Según esa primera sentencia, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Adur Ramírez, Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Iñaki Abad, Aratz Urrizola y Ainara Urquijo son culpables de laa los guardias civiles y sus parejas, pero el tribunal no vio una estrategia terrorista en sus actos. Aún así, los jóvenes fueron condenados aal imponérseles las penas más altas previstas para los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.Al no quedar conformes con estas conclusiones, tanto la Fiscalía y las acusaciones como las defensas presentaron, que fueron abordados en unacelebrada el pasado mes de enero y en la que la Sala de Apelación admitió seis nuevos testimonios de testigos que no habían sido interrogados en el juicio. Todos los acusados siguieron esta vista por videoconferencia. Salvo Ainara Urquijo, que fue condenada ay no ha entrado en prisión al carecer de antecedentes, el resto ya están cumpliendo sus respectivas penas.