Unidos Podemos reprocha al PSOE su tardanza con la ley de cambio climático y los socialistas apelan a la "calidad"

Publicada el 26/02/2019 a las 21:21 Actualizada el 26/02/2019 a las 21:22

Evitar la "celeridad chapucera"

Unidos Podemos ha reprochado este martes al Gobierno su tardanza a la hora de elaborar su ley de. "Se ha perdido una legislatura", ha señalado su portavoz de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, a quien el PSOE ha respondido apelando a la "calidad" del texto . Informa Europa Press.El grupo confederal ha llevadoal Pleno del Congreso una moción en la que reclama al Gobierno objetivosen su norma de cambio climático, tanto en lo que respecta a la reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de. La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Ciudadanos y PNV.López de Uralde ha denunciado en su intervención que los socialistas hayan presentado, en el que se incluye su ley, la última semana de la legislatura. A su juicio, es "demasiado poco y demasiado tarde" para losque el Ejecutivo adquirió cuando llegó a la Moncloa.El diputado ha recordado que los impactos por este fenómeno son ya "brutales" y "especialmente en la Península Ibérica ", tal y como. La misma ciencia que, según ha indicado el portavoz morado ha pedido de forma "clara y contundente" reducir las emisiones de aquí a 2030.Su homólogo socialista, Marc Lamuà Español, ha respondido a las palabras de López de Uralde explicando que cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró con "" de iniciativas del anterior Ejecutivo, por lo que decidió "arremangarse" creando las leyes que hacían falta de manera "inminente" , pero "con responsabilidad" y "con la calidad que un Estado como España debe tener".Lamuà ha denunciado que, en estos casos, esque pueda llevar a "un resultado mediocre". "Querer anteponer un Plan Estratégico es respetable, pero con sentido de la realidad y responsabilidad", ha insistido, para indicar que en eso "se ha basad el PSOE".Por su parte, el PP se ha mostrado crítico con los morados. La diputada de los conservadores, María Valentina Martínez, ha criticado que la moción de Unidos Podemos no plantea "alternativas" para que España "siga funcionando" con el nuevo modelo energético y sin emisiones que plantean. Así, le señala que no hay propuestas, por ejemplo, de empleo para las zonas afectadas.Para Ciudadanos, la moción que ha presentado López de Uralde "no es de fiar" por la actitud que ha tenido el grupo confederal en otros asuntos medioambientales como el agua, en donde, según ha señalado, han actuado con "sectarismos y demagogia". Su portavoz, José Luis Martínez, se ha dirigido, además, a PP y PSOE para denunciar su actitud en los últimos años, que ha llevado a España a afrontar varias sanciones relacionadas con el medio ambiente en el marco internacional.Unidos Podemos sí ha contado con el voto a favor de ERC, que se ha unido a las críticas sobre la tardanza del Gobierno y les ha reprochado que esta ley haya quedado en una "mera declaración de intenciones". También ha votado a favor de la moción PDeCAT, después de que el grupo confederal haya incluido en su texto unas enmiendas del partido independentista con medidas relacionadas con el transporte.