El(PP-Cs) aprobará este martes el inicio de los trámites para laen la comunidad autónoma, que suman alrededor de 120. La reforma, que supondría que los aforados son tratados judicialmente en la jurisdicción ordinaria y no en el TSJA o el Supremo, requiere de lade Andalucía, que establece el aforamiento de los diputados (que suman 109) y los(12 en el actual Ejecutivo). Los trámites exigen elseguido de su aprobación en el Congreso mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo del electorado andaluz.La supresión de los aforamientos ya estaba en el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Ciudadanos de 2015, pero no se cumplió. Fueron los socialistas los que lo frenaron, al preferir que la supresión se realizase a nivel estatal, no sólo en Andalucía. Este punto de fricciónque se fueron alejando a lo largo de 2018 hasta que el partido naranja dio por roto el pacto y. Ahora el PP y Ciudadanos, una vez desalojado el PSOE del poder, han incluido la medida en suLa aprobación del proyecto de reforma del Estatuto está recogida además entre las, que actúa bajo la presión del calendario electoral.Es una medida estelar de Cs, que controla con Juan Marín una macroconsejería con competencias inconexas deEl partido naranja quiere capitalizar la supresión de los aforamientos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, compareció este lunes en Málaga junto a Marín para anunciar la aprobación del inicio de los trámites en el Consejo de Gobierno del martes. Rivera llegó a afirmar que era un paso "histórico". "Hemos pasado de los que blindaban a [Manuel] Chaves y [José Antonio] Griñán, a quitarles los privilegios a los que estén como Chaves y Griñán", afirmó Rivera, que anunció que, si es presidente del Gobierno, impulsaráPedro Sánchez anunció en noviembre, que no ha culminado por falta de apoyos. En Andalucía tampoco será fácil que salga adelante.Para alcanzar este porcentaje necesitarían el apoyo del PSOE (33) o Adelante Andalucía (17). El éxito de la medida requeriría ver a un partido de izquierdas poner su voto junto al de Vox.El aforamiento recogido en elestablece que la posible responsabilidad penal de los aforados no se dirimirá en la jurisdicción ordinaria, sino en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Supremo (diputados) o directamente en el Supremo (el presidente y sus consejeros). Sobre los diputados, el Estatuto dice: "Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Y sobre el presidente:Ante el mismo Tribunal será exigible la responsabilidad civil en que hubiera incurrido el presidente de la Junta con ocasión del ejercicio de su cargo". El esquema para los consejeros es similar.La reforma prevista por PP y Cs, más allá de su potencial político, es cuantitativamente irrelevante mirando el total de aforados en España. Son unos 250.000 , si bien la inmensa mayoría, más de 230.000, son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además hay cinco de la Familia Real. Los demás, 17.603, pertenecen a instituciones centrales Estado y las comunidades autónomas, sean políticas y judiciales, entre otras.