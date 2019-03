Debate entre aspirantes del PSOE a la Alcaldía de Madrid: anteojeras y propuestas intercambiables

Publicada el 07/03/2019 a las 12:16 Actualizada el 07/03/2019 a las 12:33

Apelación a los militantes

tal y como pretendía el partido y como prefería el aspirante del aparato, el exentrenador de baloncesto Pepu Hernández, promovido para el puesto por el presidente Pedro Sánchez en persona. El formato, distribuido en bloques absolutamente rígidos y sin derecho a réplica,pese a los intentos de abrir diálogo uno de ellos, el exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha, secundado por el concejal Chema Dávila. Y convirtió el supuesto debate en una sucesión de monólogos, lo que permitió a Hernández no sólo ignorar las preguntas de De la Rocha sinoLas exposiciones sobre vivienda, urbanismo, modelo de ciudad o servicios sociales no permitieron atisbar diferencias entre los tres: si mantienen serias discrepancias de fondo desde luegocelebrada a puerta cerrada y retransmitida por Internet.La rigidez del formato quedó patente cuando la moderadora de encuentro, la periodista Cristina Gil (Europa Press), convertida enllamó la atención a Chema Dávila por salirse momentáneamente del tema de uno de los bloques para responder a las preguntas que De la Rocha había planteado a sus dos supuestos interlocutores: ¿apoyan la Operación Chamartín, tal y como ha sido diseñada por la alcaldesa Manuela Carmena? ¿Están dispuestos a pactar con Ciudadanos o con Ahora Madrid después del 26 de mayo?en ambos asuntos: no está dispuesto a apoyar la Operación Chamartín en sus actuales términos, quiere un gobierno de izquierdas en el ayuntamiento compartido con Carmena y rechaza de plano cualquier pacto con Ciudadanos.Y siguió a lo suyo: la lectura de los papeles que llevaba preparados.Constreñidos por un formato que hacía a todas lucesDe la Rocha y Dávila jugaron la que es su principal carta en estas primarias: lEl primero reivindicó su experiencia como alcalde, como concejal y como diputado, sus años de militancia en el PSOE y hasta su pasado como abogado de UGT defendiendo los derechos de los trabajadores. El segundo comenzó subrayando que tiene carné del PSOE desde 1998 —hace más de 20 años— ademas de recordar su conocimiento de la realidad de Madrid, donde todavía es concejal.Hernández repitió una y otra vezque ha convertido en el eje de campaña de primarias y apeló al trabajo “en equipo”, al “juego limpio” y hasta a “la cantera”. Y ni siquiera se inmutó cuando“Me ha sorprendido que hayas descubierto ahora la desigualdad; los socialistas lo sabemos de siempre, por eso nos afiliamos”.En su turno final, a la hora de emplazar a los afiliados a apoyar su candidatura, Hernández pidió “la confianza de todos los socialistas”, insistió en defender la necesidad dey pidió unidad.Dávila emplazó ay aprovechar “la ola de entusiasmo” que está seguro va a generar la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones del generales del 28 de abril para ganar incluso las municipales de mayo.De la Rocha subrayó que ser militante “no puede ser un pasivo”. Y, después de subrayar que de los tres candidatos él fue el único que apoyó a Sánchez en las primarias que ganó a Susana Díaz, recordó a los afiliados que“Elegimos todos; la responsabilidad es nuestra”.La solución,Y si nadie consigue superar el 50% de los votos, el sábado 16 de marzo.