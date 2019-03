Ciudadanos paraliza el nombramiento de su candidata en Castilla y León por un posible 'pucherazo'

Publicada el 10/03/2019 a las 17:22 Actualizada el 10/03/2019 a las 17:38

El candidato a las primarias de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha presentado unen el proceso, una denuncia que ha llevado al órgano del partido de Albert Rivera a, expresidenta de las Cortes de Castilla y León y exmilitante del PP.Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el propio Igea que este sábado perdió las elecciones ante la expresidenta de las Cortes . Estos resultados arrojaron 561 votos a favor de la exdirigente del PP, por los 526 de la candidatura liderada por el diputado por Valladolid y los siete de la tercera candidata, Vanesa Pérez.Igea explica que ya, tal y como le apuntaron varios militantes: "El acta pública de las primarias recoge un total de 1.012 votos, cuando la suma de los sufragios es de 1.094". Una vez comprobado este dato, la candidatura realizó un examen "pormenorizado" de todos los votos, con los "comprobantes", "el orden secuencial" para concluir que el "patronaje" utilizado en estos comicios era "un tanto peculiar"."No se trata de una pataleta, sino de una evidencia que esperamos ahora nos expliquen", continúa el hasta ahora diputado nacional de la formación naranja. De hecho, asevera,donde ha habido una votación "reñida" similar a la vivida en la Comunidad como las de "Baleares o Murcia" y el "error solo se circunscribe a Castilla y León".De ahí que Igea haya presentado un requerimiento a la Comisión de Garantías y Valores Ciudadanos que, conforme al artículo 29 de los estatutos, está realizando "una comprobación exhaustiva" antes de adoptar cualquier decisión conforme al reglamento vigente. Hasta entonces,Un proceso que,pero que Igea ha acotado. "Necesitamos una respuesta a la mayor brevedad posible y si no los tiempos los marcaremos nosotros", ha advertido el dirigente progresista que da al órgano de plazo hasta el martes, día en que se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional. "Los que me conocen saben que soy una persona extremadamente prudente, pero necesitamos conocer la verdad y que se obre en consecuencia", ha insistido para concluir que los plazos no se pueden "demorar" porque no se trata de un "mero recuento de votos", sino de algo "que salta a la vista y no se puede obviar".Silvia Clemente, la ganadora de estas primarias, es el fichaje estrella de Albert Rivera para la Junta de Castilla y León.