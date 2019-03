Publicada el 18/03/2019 a las 17:09 Actualizada el 18/03/2019 a las 17:39

Ve "síntomas de debilidad" en el PP

El vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que la "ultraizquierda y el nacionalismo son los enemigos de España" y, por lo que ha planteado que habría que analizar si pueden seguir en el juego político formaciones como Podemos, según informa Europa Press.Preguntado en una entrevista en Antena3, por eleste pasado fin de semana en el madrileño barrio de Vallecas, lo ha achacado a la "ultraizquierda" que es "peligrosa" para el país. En este sentido, y tras ser preguntado porque protagonizó con, ha atribuido a Podemos tener "" y ha planteado que en un futuro se tendría que estudiar su ilegalización. "Habría que analizar, los que no creen en la unidad de España y quienes no renuncian al marxismo que tanto muertos han dejado", ha espetado Espinosa de los Monteros.Por otro lado, con respecto a la petición que el PP hizo a Vox para que no se presente en circunscripciones pequeñas , ni al Senado, entiende que se trata de un "error" de los conservadores y lo ve como un "síntoma de debilidad". "¿Se imagina al presidente de Coca-Cola pidiendo al de Pepsi que no distribuya en Andalucía porque eso le viene mejor? Sería, están preocupados en el PP y eso les lleva a cometer errores", ha señalado el dirigente de Vox en una entrevista de Antena3. El PP lanzó esta propuesta a la formación de Santiago Abascal , al considerar que podría perjudicar a la derecha y facilitar los intereses del PSOE.Según el dirigente de Vox, los conservadores. "Utilizan lay, en el fondo, lo que sucede es que asumen ese miedo y quiere extenderlo a todos los españoles ", ha indicado. Por ello, ha pronosticado que esta estrategia del PP puede resultar. "Algunos como el PP se van a llevaren muchas provincias pequeñas donde ellos piensan que votar a Vox es tirar el voto", ha vaticinado Espinosa de los Monteros. "Son provincias que tienen dos características: son rurales y conservadoras. Y resulta que en Andalucía se ha comprobado que el voto de Vox tiene un enorme tirón sobre el voto rural y conservador", ha afirmado.Preguntado por el hecho de que el candidato de Vox a la Moncloa, Santiago Abascal, no esté ofreciendo entrevistas ni teniendo mucha visibilidad,. "Somos un partido pequeño y humilde y tenemos que trabajar más que el resto para conseguir resultados", ha asegurado, indicando que tienen que emplear bien sus recursos.