Movimiento contra la Intolerancia advierte del aumento del discurso de odio en Internet y redes sociales

Publicada el 21/03/2019 a las 17:16 Actualizada el 21/03/2019 a las 17:36

#Raxen Especial 2018 La Mundialización de la Intolerancia normaliza el Odio Identitario. Descargatelohttps://t.co/6RkSlpytwH — EducaTolerancia (@EducaTolerancia) 21 de marzo de 2019

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 21Mhttps://t.co/Lk0Pi3d00b — EducaTolerancia (@EducaTolerancia) 21 de marzo de 2019

Movimiento contra la Intolerancia ha advertido del redes sociales , al tiempo que ha detectado un incremento de la hispanofobia, especialmente en Cataluña, informa Europa Press.Así se desprende del Informe Raxen 2018 que ha presentado este jueves el presidente de Movimiento contra la Intolerancia,, en rueda de prensa en Madrid. El estudio se elabora anualmente con el objeto de monitorizar incidentes o hechos relativos al racismo,, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, homofobiay otras formas de intolerancia Cuantitativamente, la organización –que– ha detectadorelacionados con delitos de odio . Si bien, Ibarra ha hecho hincapié en que estos datos son sólo una muestra recogida a nivel nacional, ya que la organización, peropolicial o judicialmente, ni aparecen en los medios de comunicación."Hay miles de manifestaciones que, si bien no son delito, sí deberían ser administrativamente sancionadas –ha incidido–. No puede ser que las plataformas dedigan que no pueden hacer nada. Y si no lo hacen, las instituciones deben abordarlo", ha manifestado sobre el cremiento de la presencia de discursos sociales en Internet. Según sostiene Ibarra, "la libertad de expresión".Además, en esta edición se ha detectado que, sobre todo en Cataluña. "Espero que los políticos se pongan a la cabeza de la convivencia", ha declarado Ibarra.