La Abogacía rechaza suspender la exhumación de Franco: es reversible y prevalece el interés general

Publicada el 28/03/2019 a las 19:01 Actualizada el 28/03/2019 a las 19:02

No hay que entrar ahora en el fondo

La Abogacía del Estado ha presentado en el Tribunal Supremo sus alegaciones contra la petición de la familia Franco dede los restos del dictador del Valle de los Caídos, decidida por el Consejo de Ministros el 15 de febrero pasado El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, refuta los argumentos esgrimidos por la familia fundamentalmente en dos aspectos:, materializado en el real decreto ley aprobado en el Congreso y que mandató al Gobierno para exhumar a Franco; y dos, la exhumación de Franco, pues los restos podrían volver al Valle si el Supremo anula el acuerdo.El servicio jurídico del Estado considera que la familia Franco, en su recurso, introduce elementos que el tribunal deberá analizar cuando entre en el fondo del asunto, perodel acuerdo que ordena proceder a la exhumación.Basándose en la jurisprudencia existente, la Abogacía esgrime que la aplicación de las medidas cautelares ha de hacersepara no prejuzgar la cuestión de fondo en el momento de resolver específicamente sobre las medidas cautelares.Una suspensión que no cabe acordar, según la Abogacía, porque, ni se trata de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una disposición general que haya sido declarada nula, ni existe sentencia en instacia anterior que anule el acto, ni se opone a una doctrina o criterio reiterado de la jurisprudencia.La Abogacía subraya que el acuerdo que ordena la exhumación deriva del real decreto ley que reformó la Ley de Memoria Histórica y que dio cobertura legal a la exhumación de Franco.Pese a la posición defendida por la familia, que considera "inconstitucional" ese decreto porque no estaría en su opinión justificada la "urgencia" para tramitarlo por la vía del real decreto ley, la Abogacía alega que, que no ha recibido recurso alguno de inconstitucionalidad.Frente a la intención de la familia de paralizar la exhumación hasta que el Supremo no entre en el fondo del asunto y dicte sentencia, la Abogacía arguye que la salida de los restos del dictador del Valle antes de que el Alto Tribunal emita su veredictode nuevo en el Valle.En cualquier caso, precisa que el acuerdo recurrido, puesto que requiere ser completado con la decisión del 15 de marzo pasado, que estableció en el 10 de junio la fecha prevista de ejecución de la exhumación y su posterior inhumación en el Cementerio del Pardo Mingorrubio. Este último acuerdo es también susceptible de recurso por las partes, que tienen un máximo de dos meses para interponerlo.Al menos una de las partes personadas, la, tiene previsto ampliar su recurso en el que pide también, como la familia, la suspensión cautelar de la orden de exhumación, para que incluya las alegaciones contra la última decisión del Consejo de Ministros del 15 de marzo.