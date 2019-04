Podemos exigirá a la banca que devuelva el rescate bancario a través de un incremento extra en el Impuesto de Sociedades

Publicada el 01/04/2019 a las 09:13 Actualizada el 01/04/2019 a las 09:44

Las cloacas del Estado 'siguen funcionando'

El secretario general de Podemos,, ha señalado que su formaciónpor medio del pago del Impuesto de Sociedades, al que aplicarán "un extra de diez puntos" para recuperar lo prestado de forma progresiva. A esta vía ha sumado la del impuesto a las transacciones financieras.En una entrevista en El Objetivo de La Sexta, el líder de la formación morada ha afirmado que "los bancos tienen ingentes beneficios, y creo que es razonable pedirles, la pequeña empresa y los autónomos", ha recalcado, para luego señalar que también proponen una banca pública que se articularía a través de Bankia y de un banco de inversión público. En este punto, Iglesias ha ahondado en que el Estado no debe vender Bankia ya queque asegure una línea de crédito "para familias que tienen dificultades para obtener hipotecas en condiciones dignas", para los autónomos y para la pequeña y mediana empresa.Iglesias también ha asegurado queaunque ha descartado revelar si tiene información. "No puedo contestar a esa pregunta; hay secreto de sumario", ha señalado. Ha explicado quedebido a que se trata de un "procedimiento secreto". "Esa trama criminal sigue funcionando todos los días y", ha sostenido Iglesias, que ha lamentado la que considera como "una de las grandes vergüenzas" de la democracia española.En este sentido, Iglesias ha aseverado que el PSOE deno tiene "la capacidad para limpiar el Estado" y que esa es una de las razones por la que es "imprescindible" que su formación entre en un hipotético futuro gobierno con los socialistas. "La prueba fundamental es que. Lo que esta claro es que si Podemos no está en el gobierno las cloacas seguirán existiendo", ha defendido el secretario general de Podemos.Preguntado sobre si la responsabilidad de que las cloacas sigan supuestamente funcionando recae en el ministro del Interior,, Iglesias ha asegurado que "no solo" depende de él. En definitiva, para el político madrileño serán los jueces los que deban "determinar quien termina en la cárcel" por la fabricación de "documentos falsos". "Algo que", ha apuntado.