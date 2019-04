Publicada el 02/04/2019 a las 10:44 Actualizada el 02/04/2019 a las 12:09

La operación se centra

en despachos de abogados y el "entorno" de Corbín

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al abogado J, en el marco de una operación que investiga la relación de un despacho de letrados consegún han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.La UCO mantiene abierta la operación con más de unacuyo número no se ha concretado pero entre las que se encuentra José María Corbín, según fuentes conocedoras de los hechos. La operación se está llevando a cabo con la coordinación de la Fiscalía bajo la instrucción del Juzgado número 13 de València.Según explican las citadas fuentes, los agentes de la UCO se encuentran desde primera hora de este martes en el despacho de José María Corbín en la capital valenciana. Este letrado defiende a, y que está investigada en la operación Taula. La gestión del PP valenciano es objeto de varias investigaciones judiciales centradas enEn declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, no ha dado detalles de los detenidos y únicamente ha confirmado quede abogados que estarían relacionados con pasados gobiernos en la Comunitat Valenciana --del PP-- y que ha ordenado la Fiscalía Anticorrupción.Según Fulgencio, la operación, y es fruto de las denuncias recibidas en su día por la Fiscalía, que han llevado a la detención de varias personas y a diversos registros "tanto en algún despacho de abogados como en otras sedes". Preguntado por si la operación afecta a Corbín, no lo ha confirmado pero ha dicho: