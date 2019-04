Los 'comuns' proponen un referéndum sobre la monarquía

Publicada el 14/04/2019 a las 15:56 Actualizada el 14/04/2019 a las 17:23

'Al PSOE le tiemblan las piernas'

Ens comprometem amb tu, estimada Neus Català, a fer tot el q estigui a les nostres mans perquè el feixisme no torni #maimés, enlloc, contra ningú.

Supervivent, lluitadora antifeixista, republicana i feminista: que la terra et sigui lleu. Seràs per sempre llum i el nostre exemple — Ada Colau (@AdaColau) 13 de abril de 2019

Apelan al votante socialista

El candidato de En Comú Podem (ECP) por Barcelona a las elecciones generales,, ha propuesto este domingo realizar un referéndum sobre la monarquía en toda España, además deEn un acto en la rambla del Carmel de Barcelona, recogido por Europa Press, en el día que se conmemora el 88 aniversario de la, ha afirmado que ser republicano es defender el derecho a decidir en Cataluña y en España porque una Cataluña republicana necesita una España republicana y al revés porque son "dos realidades interrelacionadas". Ha asegurado que, mientras no se pueda llevar a cabo este referéndum sobre la monarquía, quieren obligarla con una ley a que se someta al principio de legalidad —ha dicho—tras el 1-O en el que pierda su neutralidad, entre otros aspectos.Asens ha asegurado que la formación también quiere acabar con lo que ha denominado las cloacas de la monarquía, y ha dicho quecon la que actúa, en la que se someta al Tribunal de Cuentas, se sepan sus ingresos y se prohíba que haga de intermediario con empresas privadas. Y ha replicado las palabras de(PP) cuando aseguró que el rey es el jefe del Estado que se ha votado. En referencia a la Constitución: Asens ha dicho queJaume Asens ha reivindicado lasrealizadas desde el Ayuntamiento de Barcelona, y ha afirmado que no permitirá "ninguna lección de republicanismo" de otros partidos, situando a los comuns como la formación del republicanismo efectivo y el de la memoria cargada de futuro.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha afirmado que al PSOEcaduca que definitivamente se tiene que someter a un referéndum". Colau ha recordado a—fallecida este sábado— y a—presente en el público— como "faros", y ha afirmado que la ciudadanía tiene una deuda con ellas para que el fascismo no vuelva a ningún sitio, unas palabras que ha compartido el candidato Asens. La alcaldesa, poniendo como ejemplo el barrio del Carmel, que ha luchado siempre por los derechos, y ha subrayado las políticas de memoria desarrolladas en el Ayuntamiento de Barcelona.Colau ha enfatizado la importancia de las elecciones generales y depara evitar "un gobierno de derechas, recentralizador y antirrepublicano" formado por PSOE y Cs, y ha apelado a formar gobierno con el alma más progresista de los socialistas que no se olvide de los valores republicanos.El número 4 de la candidatura,, ha apelado a los votantes socialistas a hacerlo a los comuns para asegurar un gobierno de progreso, y ha llamado a hacer "república concreta, que se tiene que tocar y percibir", criticando a la Generalitat que republicanismo no es colgarse insignias sino realizar políticas concretas. El también teniente de alcalde de Barcelona ha asegurado que, y ha apelado a "acabar con el chollo de la impunidad de la monarquía. Se tiene que acabar la impunidad para delinquir". Ha reprochado al rey el discurso que realizó el 3 de octubre de 2017 que, en su opinión, anticipó lo que ahora dice Vox, y ha considerado que la dinastía Borbón ha sido la "más nefasta" para Catalunya y toda España.