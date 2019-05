Detenido por violencia machista el profesor de la Universidad de Santiago que respaldó a La Manada en sus redes sociales

Publicada el 07/05/2019 a las 21:14 Actualizada el 07/05/2019 a las 21:15

La USC le abrió un expediente del que no derivaron sanciones

El profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), conocido por una serie de vídeos colgados en redes sociales en los que apoyaba a La Manada , fue detenido en las últimas horas por un, informa Europa Press.La detención se produjo por agentes del puesto de la Guardia Civil de Brión (), según han informado fuentes consultadas por Europa Press.En junio del año pasado, Luciano Méndezde la Policía Nacional en un altercado en relación con el vehículo del profesor, cuando un policía le fue a advertir de que no se podía aparcar en la zona de la comisaría y que los mandos a distancia de los vehículos no funcionan por el inhibidor. Entonces, Méndez Naya fue detenido por la Policía Nacional por los delitos detras agredir a dos agentes de este cuerpo policial, que resultaron heridos.En su día, la USC abrió un expediente informativo a Luciano Méndez Naya, quien, por su parte, se reafirmó en sus declaraciones de apoyo a La Manada en vídeos colgados en redes sociales.El expediente informativo abierto por la USC fuepara averiguar si de sus declaraciones pueden derivarse actuaciones penales. No obstante,, ya que las consideraciones fueron hechas en un marco privado.En apoyo a La Manada, este profesoral asegurar que se negaba a llamarla así. También defendía no tener "nada de machista" ni ir "contra la dignidad de las mujeres". "La lógica nos dice que lo que pasó fue una relación consentida", aseguraba en uno de sus vídeos Luciano Méndez, además de atribuir la polémica al hecho de que "la sociedad española no puede aceptar que una chica de 18 años, para buscar emociones fuertes, decida acostarse con cinco tipos".