El trío de Colón fracasaría en la Comunidad de Madrid y el socialista Gabilondo podría ser presidente

La Asamblea de 2015

, si se cumplen los pronósticos del CIS y la izquierda alcanza un acuerdo de Gobierno. El PP gobierna la comunidad desde 1995.Loscon un 26,1% de las papeletas y entre 33 y 38 escaños. Otras dos fuerzas de izquierdas entrarían en la Asamblea:, que encabeza Isabel Serra, y, liderado por Iñigo Errejón. Ambos se encuentran en un empate técnico. La candidatura de UP obtendría el 13% de los sufragios y entre 17 y 19 escaños, mientras que Más Madrid tendría el 12,8% de los votos y entre 16 y 18 actas.El número de diputados regionales pasa en estas elecciones, lo que significa que la mayoría absoluta se sitúa en 67 diputados. En la horquilla más baja del CIS para las tres formaciones de izquierda, sumarían 66 escaños, pero lógicamente parte de los diputados están en disputa entre las tres formaciones.En cuanto al trío de Colón, además de que no sumarían mayoría para gobernar, hay otros dos datos relevantes:–que sí logró en la comunidad en las generales– y la extrema derecha de Vox entraría en el Parlamento por muy poco, al obtener el 5,7% de las papeletas, que les darían entre 6 y 8 escaños. De acuerdo con la legislación autonómica, es necesario conseguir al menos el 5% de los sufragios para optar al reparto de escaños.El PP que liderasería segunda fuerza, con el 22,9% de los sufragios y entre 29 y 33 diputados, claramente por delante de la lista de Cs que encabeza, que quedaría en el 16,4% y entre 21 y 24 diputados.En el mejor escenario para la derecha, tomando las horquillas más altas de cada formación,(33 el PP, 24 Cs y 8 Vox), dos menos de la mayoría absoluta y uno menos de un empate que podría bloquear la elección de presidente, ya que la Asamblea tendrá esta legislatura un número par de diputados.En totala las autonómicas madrileñas: PP, PSOE, Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, Ciudadanos, Más Madrid, Vox, Pacma, Partido Comunista de los Trabajadores de España, UPyD, Partido Castellano-Tierra Comunera, Por Un Mundo Más Justo, Partido Libertario, Partido Humanista, Falange Española y Unión por Leganés., el reparto de los 129 escaños en la Asamblea fue el siguiente: 48 para el PP, 37 para el PSOE, 27 para Podemos y 17 para Ciudadanos. La derecha logró, por tanto, una ventaja mínima de un escaño: 65 a 64. Cs apoyó a los dos candidatos a la Presidencia propuestos por el PP: primero ay, tras su dimisión en abril de 2018, a. Este último se fugó a Cs cuatro días antes de las elecciones generales.Hace cuatro años,y se quedó fuera del reparto de escaños. Obtuvo 132.207 votos, que supusieron el 4,16% de las papeletas. Que IU no superase el listón del 5% fue clave para que la derecha alcanzase la mayoría absoluta.