Publicada el 16/05/2019 a las 12:14 Actualizada el 16/05/2019 a las 12:27

El ex ministro del Interiorha mostrado este jueves su contento por la reciente detención el histórico dirigente de ETA Josu Ternera y ha afirmado quecon la banda terrorista, tras su disolución el pasado año.Belloch sobre el hecho de que Ternera haya estadoy durante este tiempo participara de negociaciones con el Ejecutivo para el fin de ETA, ha explicado que es "muy probable" que desde el Ministerio del Interior se intentaraEn una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, ha dicho que los Servicios de Seguridad han actuado porque "hoy ya no hay nada que dialogar ni debatir" y, por lo tanto, la detención del exlíder de ETAAdemás, sobre si es casual que la detención del etarra se haya producido en, Belloch ha querido puntualizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad francesas y españolas "no están al servicio de operaciones publicitarias ni de campaña electoral". Descartando así que la detención se haya producido por una maniobra de carácter electoral.Por último, ha hecho una lectura más personal de la detención, afirmando queHa explicado que esta detención tiene "connotaciones sentimentales evidentes" para él, ya que es zaragozano de nacimiento y el atentado de la casa cuartel de la capital aragonesa en 1987, en el que once personas, seis de ellas menores, fueron asesinadas, le afectó especialmente.