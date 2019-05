Ternera está procesado por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, las 'herriko tabernas' y delitos de lesa humanidad

Publicada el 16/05/2019 a las 12:41 Actualizada el 16/05/2019 a las 13:03

Siete atentados mortales

Que sea juzgado en España

El exjefe de la banda terrorista ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, aliasestá procesado al menos en tres causas en la Audiencia Nacional: el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en el año 1987, la financiación de ETA a través de herriko tabernas y la acusación dejunto con otros cuatro antiguos dirigentes de la organización. Estas son las causas pendientes que el exlíder de la banda tiene en España, pero en Francia, donde sí se le ha juzgado en rebeldía, se han dictado dos sentencias por pertenencia a organización que suman 13 años de prisión, por lo que está aún pendiente de cumplir estas condenas, según fuentes de la lucha antiterrorista.Tal y como han informado fuentes jurídicas, la primera vez que Josu Ternera fue procesado se remonta al año 2005, pocos años después de que fuera citado a declarar en la Audiencia Nacional como posible autor intelectual del, en el que fueron asesinadas 11 personas, 6 de ellas menores de edad, y otras 88 resultaron heridas.Ternera nunca compareció ante la justicia, ya que en 2002, cuando era parlamentario por, pasó a la clandestinidad tras haber sido citado a declarar por el Tribunal Supremo —por ser aforado en ese momento— por haber ordenado supuestamente ese atentado. De este modo, aún no ha podido ser juzgado por este caso, ya que en España no existe el enjuiciamiento en rebeldía. Desde entonces se lo busca, y su último rastro se diluyó en julio de 2013, si bien participó en la primera etapa del proceso de negociación con el Gobierno de, pero fue relegado por el ya fallecido, alias Thierry. Luego vino el atentado de la T4 del aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas que fue determinante para el fracaso del proceso.Otra de las causas que tiene pendiente en la Audiencia Nacional, según las fuentes jurídicas consultadas, está en el Juzgado Central de Instrucción 5, donde el juez Baltasar Garzón le procesó en 2008 junto a otras 42 personas por la causa 35/02, el caso conocido como el de las 'herriko tabernas' que ha pasado a la historia por tratarse del mayor golpe a la estructura de financiación de la banda terrorista.Ternera fue excluido del auto de apertura de juicio oral, pues ya entonces se encontraba en rebeldía, de modo que todavía no ha sido juzgado por su participación en aquel entramado que acabó sentando en el banquillo a 36 personas en 2013. En total, 20 dirigentes de la ya entonces ilegalizada Batasuna fueron condenados por un delito de integración o colaboración con organización terrorista.Josu Ternera también está procesado por crímenes de lesa humanidad junto a otros tres exlíderes de ETA por todos los asesinatos desde 2004. Sin embargo, la juez instructorasólo emitió auto de apertura de juicio oral para, Ata,, Gurbitz, y, Txeroki, si bien no pudo hacerlo para Ternera al estar entonces en búsqueda y captura.En el auto de procesamiento de esta causa se recogendesde el año 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal, y les imputa un total de 25 delitos de asesinato terrorista por atentados como los que acabaron con la vida de los ciudadanos ecuatorianosen la T-4 de Barajas en diciembre 2006; el exconcejal socialistaen Mondrágón (Guipúzcoa) en marzo de 2008; el guardia civil(Álava) en mayo de ese año; y el brigadaen Santoña (Cantabria) en septiembre.También atribuye a la cúpula de la banda los atentados que acabaron con la vida del empresarioen Azpeitia (Guipúzcoa) en diciembre de 2008; el policía nacionalen Arrigorriaga (Vizcaya) en junio de 2009; y los guardias civilesen Calviá (Baleares) en julio de 2009. En dicho auto se atribuyen siete delitos de asesinato a Ata, seis a Iriondo, cinco a Txeroki, cinco a Elizaran y dos a Josu Ternera, que "estuvo al frente del aparato político" de ETA durante los años 2005, 2006 y 2007 "en unión" de Francisco Javier López Peña, Thierry. También les impuso fianzas por valor de responsabilidad civil de siete millones de euros para Ata, seis millones para Gurbitz, cinco millones para Txeroki y dos millones a Josu Ternera.Pero aparte de sus causas pendientes en España, Josu Ternera tiene pendiente al menosimpuestas por tribunales franceses, la última de 2017, cuando lo condenaron a 8 años de prisión por su pertenencia al aparato político de ETA entre 2011 y 2013. En concreto, consideraron probado que era miembro de la cúpula etarra en ese periodo que coincidió con el tiempo en el que permaneció en Noruega antes de ser expulsado junto con otros dirigentes etarras,, encargados del último intento de negociación para la disolución de la banda.A esos 8 años de condena en rebeldía que Ternera tiene pendiente en Francia se deben sumar los 5 que en 2010 le impuso el Tribunal Correccional de París y que incluía el destierro definitivo de Francia. En esa sentencia se impuso cuatro años a su hijo, por considerarlo también culpable del delito de asociación de malhechores con fines terroristas por pertenecer a ETA.El ministro del Interior en funciones,, ha felicitado a la Guardia Civil por la detención de Ternera, y ha apuntado a que entre las posibilidades que se abren ahora está ladel veterano dirigente de ETA para que sea juzgado en la Audiencia Nacional, pese a que tiene pendiente una condena en Francia.En una comparencia en el Congreso de los Diputados, donde ha recogido su acta como diputado del PSOE por Cádiz, Marlaska ha señalado quepor la detención del terrorista tras 17 años fugado de la Justicia. Por este motivo, ha enviado una, que ha liderado la, y a las víctimas del terrorismo. "La detención estaba fijada como una prioridad máxima. El nombre de la operación dice mucho sobre el carácter simbólico, ya que Infancia robada tiene mucho que ver con las víctimas menores de ETA y el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza", ha dicho sobre esta acción criminal donde murieron en 1987 once personas, entre ellas seis menores.