Colectivos y activistas emplazan con una nueva protesta global a los gobiernos para que declaren la emergencia climática

Publicada el 24/05/2019 a las 11:00 Actualizada el 24/05/2019 a las 13:01

‼️El 26 de mayo son las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Y es cuando más debemos hacernos oír.

Por eso, el 24 de mayo volveremos a salir a las calles para reclamar que se declare la Emergencia Climática a todos los niveles.

Nos vemos en la Puerta del Sol. pic.twitter.com/I6PlV5nrNz — Fridays For Future Madrid (@FridayForMadrid) 7 de mayo de 2019

Aquí tenéis el manifiesto aprobado en la asamblea de hoy!.Firma la petición y ayúdanos a tener más fuerza! ✍️https://t.co/T2sBgnZzWC — Complutenses x el Clima (CxC) (@UCMxclima) 21 de mayo de 2019

Este viernes 24 de mayo arranca la segunda huelga mundial por el clima bajo el lema Cambiemos el sistema, no el planeta , el último reclamo a los gobiernos europeos para que declaren elMás de 20 colectivos ambientales apoyan esta medida como un primer paso para asignar a la crisis climática la tranversalidad que, sostienen, se merece.La marcha global, o Global Strike, tiene lugar eny en unas 1.500 ciudades de. Esta movilización, que se prevé masiva,que 26 colectivos, ONG y movimientos sociales por el clima hicieron a los gobiernos de la UE el mismo día en que se constituyó la decimotercera legislatura española, el pasado 21 de mayo, para que declasen la emergencia climática Ante el dato de que el 20% de la población mundial absorbe el 80% de los, defendieron que han de ser los países enriquecidos los que asuman mayores compromisos, pero teniendo en cuenta que las medidas del mercado no pueden sustituir la La vida del planeta , incluyendo la de las personas, depende de los ecosistemas que el modelo extractivista y mercantilista vigente está destruyendo.Entre los ruegos con que se significan la huelga y la manifestación por el clima destacan que las administraciones digan la verdad y tomen medidas efectivas, que la acción climática ocupe un lugar privilegiado de las agendas políticas y que esta medida se acompañe de un cambio categórico de las. También solicitan que los gobiernos garanticen unacon el objetivo de abandonar los combustibles fósiles, apuesten por una energía 100% renovable y, así, evitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Asimismo a las grandes empresas les piden que contribuyan a la creación de una sociedad justa y sostenible y que selos sistemas energéticos, alimentarios y de transporte. Por último, que la sociedad en su conjunto se implique y pidasobre los asuntos que le incumben.Se espera que en España se manifiesten unas 45.000 personas. Aunque ONG como Fridays For Future o Juventud por el Clima la han planteado como una huelga educativa con miras a defender el, toda la ciudadanía está convocada a participar y sumarse a las exigencias colectivas.Concretamente, Extinction Rebellion, Greenpeace, Fridays For Future, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, SEO Birdlife, WWF España, Red Ecofeminista, 2020 Rebelión por el clima, Climate Reality Project, Entrepueblos, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Observatorio de la Sostenibilidad, Teachers for Future Spain, Foro Transiciones, Madres por el Clima, InspirAction y otros diez colectivos suscribieron las demandas paraSi bien cada ONG o colectivo mantiene su forma abordar la crisis que definen como, han admitido que habrá cada vezentre los colectivos.Por otra parte, la plataforma Complutenses x el Clima, inspirada en el movimiento Fridays For Future, ha remarcado la necesidad de que las universidades tomen la iniciativa para adoptaren sus propios campus en base a la evidencia científica . Ante la masiva movilización de jóvenes preuniversitarios exigen al Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense a través de firmas que apruebe una serie de medidas encaminadas a alcanzar para sus centros un sistema energético 100% renovable en 2030.