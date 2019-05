Reacciones | Los presos llaman a votar en Europa como medida de protesta, Cs habla del "ridículo" de Batet y el PP se arroga la decisión

Publicada el 24/05/2019 a las 15:53 Actualizada el 24/05/2019 a las 15:54

La derecha: entre el "ridículo" de Batet y arrogarse la decisión

Unidas Podemos explica su posición

La Mesa del Congreso acordó este viernes la suspensión de los diputados catalanes en prisión preventiva por su participación en el procés con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos y tras el informe de los letrados de la cámara. Unidas Podemos rechazó la medida. Las reacciones a la decisión no se han hecho esperar.El diputado de ERC en el Congreso y candidato a las elecciones europeas,, ha defendido este viernes que "la mejor manera" de criticar las decisión del Cámara Baja de suspenderle de sus funciones es convertirle a él en eurodiputado la noche del 26 de mayo.Un preso político entrando en el Parlamento Europeo es la mejor manera de denunciar la represión del Estado español", ha manifestado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.El hasta ahora diputado de JxCat en el Congresoha asegurado este viernes que el juez Manuel Marchena, Meritxell Batet.En un mensaje en su perfil de Twitter recogido por Europa Press, ha lamentado la decisión de la Mesa del Congreso, que afecta también a Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat, y a Oriol Junqueras, de ERC,"Negar la presunción de inocencia y tensar el reglamento no resuelve nada. Desde la prisión y como diputado electo sigo apostado por el diálogo y la democracia", ha subrayado.El secretario general del PP,, considera "una victoria evidente" de su partido la decisión de la Mesa del Congreso de suspender a los cuatro diputados independentistas en prisión preventiva y se ha jactado de haber "torcido el brazo" a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.En declaraciones en el Congreso, García Egea ha celebrado que "por fin" la presidenta de la Cámara haya "hecho caso del Supremo y de las demandas del PP". "Es una victoria evidente del PP, que ayer amenazó con utilizar toda su fuerza parlamentaria", presume, haciendo alusión al amago de promover la reprobación de la presidenta.El 'número dos' del PP ha dicho que "el corazón de Batet está por favorecer a los presos" y, al mismo tiempo, ha indicado que si la suspensión se ha retrasado un par de días es porque "los socios" de Pedro Sánchez le estaban presionando. "No cabe otra interpretación", argumenta.Por su parte, el secretario general de Ciudadanos,, ha asegurado que Batet ha hecho "el ridículo" al "dilatar" tres días la decisión de suspender de funciones a los diputados independentistas en prisión preventiva, lo que achaca a intereses electorales. "Empieza muy mal", ha dicho.En declaraciones en el Congreso, Villegas ha explicado que la suspensión se tenía que haber adoptado el mismo martes, día de la constitución de la Cámara, y cree que la presidenta lo ha ido "dilatando" y ha tratado de "esconderse detrás de informes jurídicos", pero, "al final, después de retrasar innecesariamente, se ha visto forzada a resolver".Vox va más allá de la suspensión de los diputados presos y pide ahora invalidar no sólo la condición parlamentaria de Oriol Junqueras, de ERC, y de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de Junts, sino de todos aquellos que el pasado martes "atacaron" y no "acataron" la Constitución en la sesión constituva de la nueva Cámara.En rueda de prensa,ha aplaudido la decisión del órgano de gobierno del Congreso de suspender a los diputados presos, si bien ha acusado a la presidenta de haberla "dilatado en el tiempo" porque, a su juicio, era "evidente" que se tendría que haberla tomado antes.La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso,, ha manifestado este viernes su discrepancia con la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de suspender de funciones a los cuatro diputados independentistas en situación de prisión preventiva y cree que esa cuestión la debió resolver el Tribunal Supremo y no el Parlamento.En declaraciones en el Congreso, Montero defiende que todos los diputados han sido elegidos por los ciudadanos y deben poder ejercer sus responsabilidades y considera queIrene Montero sostiene que se trata de "un tema de enorme complejidad" y que por ello sus dos representantes en la Mesa del Congreso, Gloria Elizo y Gerardo Pisarello,"La decisión se ha tomado por mayoría y sólo podemos acatarla", ha remachado.