Unos 300.000 estudiantes se enfrentan desde este lunes a las pruebas para acceder a la universidad

Publicada el 03/06/2019 a las 19:47 Actualizada el 03/06/2019 a las 20:06

La(EvAU) –antigua Selectividad– ha comenzado este lunes en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con preguntas sobre la generación del 27 , las vanguardias y el español en el mundo en el primer examen correspondiente a la asignatura de, informa Europa Press.Así lo han relatado a Europa Press alumnos de variosdurante el arranque de la prueba en el campus toledano de San Pedro Mártir. La mayoría han asegurado que a pesar de los nervios del principio, se han tranquilizado nada más ver el examen. Este año losson los primeros en hacer la selectividad en España.Cristina Arquero, alumna del Instituto de Educación Secundaria (IES) Margarita Salas de Seseña (Toledo), ha explicado que el ejercicio se ha dividido en cuatro partes: dos preguntas teóricas, una de lengua y otra de literatura, el análisis sintáctico de una oración, un comentario de texto de un artículo periodístico y otro de un fragmento de un texto narrativo, lírico o dramático. Cristina se ha mostrado "bastante contenta" a su salida del examen y ha confiado en sacarque necesita para estudiar un doble grado de Magisterio en Infantil y Primaria . Su compañero, Santiago Pabón, ha indicado que el temario le ha parecido sencillo pero que no se ha presentado a estas pruebas para lograr una nota concreta, pues pretende acceder a un. Simplemente lo ha hecho "por vivir la experiencia".A Diego Mora y a Ana Martín, estudiantes del IES Carlos III de Toledo, les ha parecido fácil el primer examen y se han sentido aliviados al término de la prueba. Ambos quieren desarrollar susen la UCLM: Diego en Enfermería , donde, y Ana, carrera para la que. Precisamente uno de los temas que más quejas ha desatado entre el alumnado es el exceso de calor en las aulas , un asunto ante el que el presidente del Tribunal de San Pedro Mártir, Pedro Jiménez Estévez, ha afirmado que este lunes es ely que a lo largo del día estará en funcionamiento.Jiménez Estévez ha relatado que los chicos llegan "un poco nerviosos" a primera hora de la mañana pero que se les tranquiliza al hacer un llamamiento 45 minutos antes de comenzar el examen, de tal manera que "les da tiempo a sentarse en su sitio y empezar relajados". La jornada ha comenzado sin incidentes destacables en San Pedro Mártir, donde–alumnos que se presentan para subir nota en algunas asignaturas–.Además, el presidente del Tribunal de San Pedro Mártir ha destacado que por el momento hay varios alumnos que no se han presentado aunque desconoce si ha sido por "llegar tarde o porque no se van a presentar". En cualquier caso, ha agregado que todos los años suele haber. En ese sentido, ha precisado que las carreras más demandadas en el área deson los dobles grados, en especial, Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho y Relaciones Internacionales, así comoTras Castilla-La Mancha, el martes 4 de junio la selectividad arranca en Asturias, Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra. El miércoles 5 de junio es la fecha de inicio de los exámenes en Canarias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja.. Los estudiantes de Andalucía, Baleares y Murcia se enfrentan a los exámenes desde el lunes 11, mientras los de Cataluña y Galicia lo hacen desde el martes 12, siendo los últimos de toda España.La comunidades autónomas también, una opción por la que se decantan la mayoría. Este año, sólo Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia mantienen la convocatoria en septiembre. El resto de las comunidades la celebran durante la primera quincena de julio. El año pasado, 290.514 estudiantes se matricularon a las pruebas de acceso a la universidad en el conjunto de España, lo que supuso un aumento de 3,4 puntos respecto al año anterior.Los estudiantes extremeños fueron los que mejor nota obtuvieron en la selectividad de 2018, con un 7,64 de media, mientras que los baleares ocuparon la última posición por comunidades con un 6,84 de nota media, según la Estadística de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El, según la XIV Encuesta Tendencias Universitarias 2019 realizada por la Universidad Francisco de Vitoria a 2.952 estudiantes que, con un expediente de 9,80 de media, han cursado estudios en 4.000 colegios e institutos públicos y privados de toda España.La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones,el pasado 14 de mayopara toda España, y remarcó la necesidad de garantizar que las pruebas tengan unen todo el país, aunque no tengan que ser exactas. Por ello, Isabel Celaá aseguró que el PSOE estudiará "en profundidad" esta cuestión partiendo de la base de que cada comunidad autónoma tiene "su especificidad".Dos días después, el 16 de mayo, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamando, se mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las comunidades autónomas parade todos los estudiantes españoles. "Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades", dijo Gómez Villamando después de ser elegido presidente de los rectores españoles. Por su parte, Ciudadanos propuso en su programa electoral para las elecciones generales del pasado 28 de abril una "selectividad única" en todas las comunidades autónomas españolas.