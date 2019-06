Publicada el 04/06/2019 a las 16:57 Actualizada el 04/06/2019 a las 18:19

"Las llevamos padeciendo hace tiempo"

Mantener la diversidad

Reflexión colectiva

El portavoz de En Marea , ha arremetido contra el secretario general de Podemos,, y le ha acusado directamente de tratar de romper el grupo parlamentario y la unidad en Galicia desde el principio de la legislatura,según informa Euroa Press."Lo que está claro es que esas peleas de las que se habla siempre tienen el mismo origen, la dirección estatal de Podemos con Pablo Iglesias al frente, que está empeñada en destruir el grupo parlamentario, destruir la convivencia y destruir la confluencia", ha espetado Luís Villares en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces de la Cámara gallega, al ser preguntado por el rechazo de la mayoría de su grupo al nombre propuesto para senadora por designación autonómica.Así, y durante más de diez minutos, ha advertido de que En Marea, como sujeto político, "no es propiedad de Pablo Iglesias" y ha recordado que "nació plural, es plural y quiere seguir siendo plural". En este sentido, el portavoz ha lamentado este nuevo "lío", algo que,tanto él como los que lo apoyan, no querían, según dice Villares.El portavoz ha dicho que la candidata propuesta como senadora por En Marea,, "no es mejor ni peor que otra que se pueda proponer, pero se ajusta a las normas internas de En Marea" que son, añadió, de las que se "dotaron todos para la convivencia política". Una convivencia que, siguió el portavoz, fue "comprometida por todas aquellas personas del grupo parlamentario".Luís Villares también incidió en que Podemos "no tiene diputados como tal" en el grupo, ya que En Marea se presentó como partido político en las elecciones autonómicas y de adscripción individual (no como en el caso de las Cortes, que sí había sido una coalición de partidos aunque con la marca En Marea). Así, ha defendido que el grupo tiene "diputados de En Marea que se comprometieron con unos estatutos y unos cometidos muy claros".En su amplia intervención, Luis Villares ha indicado que "las normas solo las respetan algunos cuando les resultan conveniente" y ha señalado que las denuncias de estos días de personas como el alcalde de Cádiz; la dirigente andaluza, Teresa Rodríguez; o Ramón Espinar, "son prácticas que llevan padeciendo en el grupo parlamentario (de En Marea) desde hace mucho tiempo".Villares ha reivindicado que él llegó a la política ilusionado y para satisfacer las aspiraciones de los ciudadanos ante una situación de emergencia social. Al hilo de ello, ha lamentado que Podemos haya abandonado su discurso transversal, que abogaba por la justicia social. También ha lamentado que, de nuevo, se haya transmitido la sensación de decepción y desencuentro. Frente a ello, Villares ha defendido su buena voluntad para que siempre hubiese acuerdos y se superaran las polémicas.Preguntado por si es evitable que se rompa el grupo parlamentario, Luís Villares ha manifestado que esperaba que hubiese una mirada a largo plazo, en lugar de actuar por cuestiones de. "Esa es la única manera. Para seguir manteniendo ese espacio unido es necesario mantener la diversidad", ha dicho Villares, recordando que así fue cómo se fundó la formación.Siguiendo con las críticas a Pablo Iglesias, ha manifestado que no entiende "como ve bien someter a referendo un asunto privado, como era la compra de un chalé" y, sin embargo, "desprecia las primarias realizadas para escoger a un cargo público, a una senadora".Villares ha recordado que "hay unas norma internas para designar cargos institucionales que pasan por las primarias". "Y no podemos, porque es contrario a nuestra filosofía política, hacerlo por pactos de despacho, porque vinimos a hacer las cosas de otra manera", ha insistido.El portavoz de En Marea ha explicado que la formación está haciendo su reflexión colectiva e impulsando uncon asambleas a nivel comarcal, que desembocará en un plenario en el que se trazará el rumbo organizativo e ideológico-político."Habrá una nueva dirección, que será la que decidan las personas inscritas. Nosotros asumimos nuestras responsabilidades y estaría bien que los demás asumiesen las suyas. Crear una nueva polémica en el grupo es una mala decisión", ha insistido Villares, quien ha concluido que, en todo caso, "no es solo un problema de Galicia, sino un problema generalizado que precisa de una solución".