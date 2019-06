Publicada el 14/06/2019 a las 21:51 Actualizada el 14/06/2019 a las 22:42

Tras más de siete horas de negociaciones, elllegaron este viernes a un acuerdo para el Ayuntamiento de Madrid, que se constituye este sábado a partir de las 11.00 horas. El partido naranja accede a que el candidato de los conservadores,, sea el nuevo regidor madrileño. Begoña Villacís, candidata de Cs, también tendrá un papel clave en el consistorio, el de vicealcaldesa, pero rebajó a última hora sus exigencias de ser regidora o de compartir la legislatura, en periodos de dos años, con el PP.El principal obstáculo que intentan salvar en la noche de este viernes los conservadores es la resistencia de Vox a dar los votos a Martínez-Almeida si no se les garantiza de forma previa la entrada en el Gobierno municipal.según fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones.Los conservadores confían en salvar estos obstáculos antes del comienzo del Pleno de constitución del consistorio y consideran que lo que pide Vox no es acorde con los cuatro concejales que les otorgaron los madrileños con sus votos el pasado 26 de mayo., señalan las fuentes consultadas. Añaden, además, que el PP ha contraofertado con dos presidencias de concejalías de distrito, que son los órganos colegiados de representación político-vecinal, y ofreciendo también concejalías delegadas, que están fuera de la Junta de Gobierno. Al cierre de esta edición, no había habido respuesta del partido de Abascal.El pasado 26 de mayo, los votos de los madrileños dejaron a Más Madrid en 19 concejales, en 15 al Partido Popular, en 12 a Ciudadanos, en 8 al PSOE y en 4 a Vox. Teniendo en cuenta que la mayoría absoluta del Pleno municipal está instalada en los 29 concejales, el PP necesitaría sumar sus votos a los de Cs y Vox.El escenario de que estos mismos votos sirvan para que Villacís sea investida alcaldesa no pasa por la cabeza de los conservadores.Si en la votación ningún candidato logra, sería proclamada alcaldesa Carmena como líder de la lista más votada.Ambos candidatos comparecieron ante la prensa pasadas las 22.00 horas tras la reunión mantenida en el Edificio de Grupos del Ayuntamiento a un día del Pleno de investidura. Villacís anunció que el documento firmado esy estos puntos les "comprometen", pues "serán el eje de las medidas de Cs y de PP".Almeida, por su parte, aseguró que se habían intercambiado "documentos programáticos" con la formación liderada por Santiago Abascal, y que "el votante de centro-derecha no podría entender que este cambio se frustrara con un programa tan sensato como este".Cs se niega de forma rotunda a que Vox entre en el gobierno municipal. Villacís insistió, en este sentido, en que el acuerdo es de Cs y PP. Y que dará lugar a un gobierno "sensato y liberal".