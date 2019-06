Imbroda llama "traidor" y "sin vergüenza" a su sucesor en Melilla y anuncia que dejará el acta de diputado del PP

Publicada el 15/06/2019 a las 18:15 Actualizada el 15/06/2019 a las 18:45

"Títere de Mustafa Aberchán"

El ya ex presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla , Juan José Imbroda, ha tachado a su sucesor en el cargo, Eduardo de Castro (Cs), de "" por no haber respetado el acuerdo nacional entre el PP y Cs para que el propio Imbroda siguiera de presidente, al pertenecer a la fuerza más votada en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 26 de mayo. El único diputado de Ciudadanos se ha convertido en el nuevo presidente de la ciudad autónoma después de lograr los votos de 13 diputados (CPM 8, PSOE 4 y Cs 1) frente a los 12 obtenidos por Imbroda (10 PP y 2 Vox).En declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press, Juan José Imbroda también ha avanzado que dejará el acta de diputado autonómica en la próxima sesión plenaria, algo que dijo "tenía pensado hacer dentro de un año", pero tras lo sucedido este sábado, en el que Cs le ha arrebatado la Presidencia de la Ciudad tras(CPM), ha decidido "adelantar mi marcha".Imbroda, en cualquier caso, ha avanzado que trabajará paraa Eduardo de Castro al entender que se ha convertido "en un tránsfuga" dado que no ha cumplido con lo que le había consignado Cs a nivel nacional y espera, por tanto, que el PSOE nacional apoye esa moción de censura, dado que "los estatutos de los socialistas impiden gobernar con tránsfugas".El también presidente de los conservadores melillenses ha destacado que "el", el presidente del principal partido de la oposición CPM, clave para sumar los 13 votos necesarios para hacer a De Castro presidente de la Ciudad con sus ocho parlamentarios, junto con los cuatro del PSOE y uno de Cs.Imbroda ha acusado a Eduardo de Castro de ser "un títere" del dirigente cepemista y le reprocha que "le haya entregado el Gobierno de Melilla a Mustafa Aberchán", un partido que considera, algo con lo que cree que no estarán de acuerdo los melillenses que votaron a Cs.Este planteamiento le ha llevado a referirse de nuevo a su sucesor como "un traidor sin escrúpulos que" al convertirse en presidente de la Ciudad cony siendo la fuerza menos votada de las cinco con representación de la Asamblea, frente a los diez escaños del PP, y "apoyándose en partidos como CPM".