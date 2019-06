Puig reclama que la solución a la financiación es "inaplazable" en esta legislatura y promete "gobernar para todos"

Valencianes i valencians, no vos puc prometre la mar, però si treballar per millorar la vostra barca, la nostra barca. Vos done la meua paraula de que cada decisió la prendré, per a seguir avançant cap a un horitzó de progrés, d’igualtat i de justícia social. pic.twitter.com/qqjxPder9T