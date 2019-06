Serrano (Vox) cuestiona la sentencia de La Manada: está "cargada de condicionantes mediáticos y políticos”

Publicada el 22/06/2019 a las 12:54 Actualizada el 22/06/2019 a las 12:55

Sentencia la manada: Se ha consolidado una reiterada doctrina jurisprudencial( TS, TC y TEDH)según la cual resulta contrario al derecho al proceso con todas las garantías, que un órgano judicial conociendo a través de recurso condene a un absuelto en primera instancia

(Abro hilo) — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 22 de junio de 2019

El presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano,este sábado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena a los miembros de La Manada por un delito de agresión sexual, y no de abuso sexual, como sí se hizo en primera instancia, esté "cargada de condicionantes mediáticos y políticos".En una publicación de Twitter, recogida por Europa Press, Serrano ha considerado quepor los correspondientes órganos judiciales "técnicamente quealterar ni empeorar", en relación a la sentencia condenatoria.En este sentido, ha continuado, "nos volvemos a encontrar con una sentenciaque acabará ante el Tribunal Constitucional". "No es la primera vez ni será la última", ha zanjado.Respecto a la sentencia en sí, ha expresado que la revocación porexige que "la sentencia recurrida carezca de motivación y resulte incongruente y carezca de razonabilidad". ", entiendo que no antes sin oír a los acusados para no causar indefensión", ha dicho. Así, ha manifestado que, a su juicio, "la diferencia entre el delito de violación y agresión sexual no depende más que de la propia apreciación de unos hechos probados que no se pueden alterar y que se practicaron, valoraron y razonaron con inmediación en primera instancia".